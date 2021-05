José Eduardo Derbez se sincera sobre los momentos más difíciles de su vida: 'Me quedé sin dinero'

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez se ha convertido en una de las celebridades más queridas de la televisión. Y es que además de su encantadora personalidad y de su buen sentido del humor, el guapo actor ha demostrado ser un artista por demás talentoso, que lo mismo hace drama que comedia, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus diferentes trabajos en la pantalla chica. Y aunque actualmente es toda una celebridad, llegar al lugar en el que se encuentra en estos momentos le ha costado mucho, pues a pesar de ser hijo de dos grandes estrellas de la televisión, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, el joven intérprete decidió construir su carrera sin ayuda de sus famosos papás, por lo que tuvo que tocar varias puertas y enfrentar algunos rechazos, eso sin contar la crisis económica a la que se enfrentó ante la falta de empleo.

Así lo reveló José Eduardo durante una entrevista, en la que con toda la sinceridad del mundo se refirió a esta etapa de su vida, la cual describe como una de las más complicadas, pues nada fue como él se lo había imaginado. “Si yo hubiera usado esas puertas, mi carrera hubiera despegado desde el primer año”, dijo el actor, en una charla que sostuvo con Faisy para su canal de Youtube, refiriéndose a la forma en la que se negó a utilizar el nombre de sus papás para obtener una oportunidad en la televisión. “Cuando inicié mi carrera le pedí a mis papás que no me apoyaran nada. Ese fue un momento en el que tuve que echarle muchas ganas y no te imaginas cómo la sufrí, yo me paraba en Televisa a las seis de la mañana todos los días a pedir una oportunidad, nunca utilicé ni el Ruffo, ni el Derbez, ni nada", agregó.

José Eduardo reveló que fueron varios meses los que estuvo tocando puertas, entregando fotos y pidiendo trabajo en Televisa sin lograr que alguien se fijara en él, y cuando estaba a punto de darse por vencido, el productor Pedro Damián, con quien el comediante nunca se había topado lo llamó y le ofreció su primera oportunidad en la telenovela Quiero Mis XV. Y aunque en un principio pensó que se trataba de una invitación formar al melodrama, lo cierto es que el artista tuvo que hacer casting y ganarse su lugar en esa producción, algo que imaginó que sería diferente. “Yo pensé que, aún sin ayuda, por el nombre o porque me conocían de chiquito se me iban a abrir las puertas, y no, no se me abrieron, al contrario, se me cerraron muchas puertas”, agregó.

El momento más difícil de la vida de José Eduardo

Luego de su primera oportunidad, vino una temporada en la que José Eduardo Derbez no dejó de trabajar y comenzó a hacerse de su propia fama, así como de un buen patrimonio. Sin embargo, debido a su juventud e inexperiencia para administrarse, terminó por gastarse todos sus ahorros. “Yo vivía con mi exnovia, me quedé literal sin dinero, llegó un momento en el que dije: ‘no tengo ni un peso’… Me vi con dinero, entonces empecé a invitar a todo mundo a los restaurantes y de repente llegó un momento en el que no había trabajo y me quedé sin dinero, pero literal, sin un peso, al grado que yo cuando vivía con mi ex me dice: 'Oye ¿y el súper?' y le dije: 'No tengo dinero ni para una lata de atún, la cuenta del banco está vacía, tengo mil 500 pesos en efectivo y no hay más'", confesó el actor.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el actor admitió que para él fue difícil tener que abrirse con sus amistades y allegados para apoyarse en ellos y pedirles dinero prestado, pues le daba mucha pena, por lo que su exnovia decidió pedir ayuda con la mejor amiga de José Eduardo, quien no dudó en ayudarlos. "Me decía mi ex: 'Vamos a pedir dinero, a pedirle a amigos a ver cómo podemos solucionar este problema porque no tenemos ni para tragar', yo le decía: 'No, no hay forma, a mí me da mucha pena'", expresó. “(Mi amiga) Llegó un día con un súper enorme, me trajo jamón, me trajo leche, carne, queso, me hizo todo un súper, obviamente me enojé con mi ex…", agregó.

