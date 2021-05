'Tu partida dejó una huella indeleble de tu amor', Humberto Zurita al recordar a Christian Bach por su cumpleaños

Han pasado ya más de dos años desde la lamentable partida de Christian Bach, pero su recuerdo sigue vivo en el corazón de su familia como si los días no hubieran pasado. Así lo ha dejado ver Humberto Zurita, viudo de la actriz, quien a través de sus redes sociales suele recordar a su mujer con los mensajes más emotivos y las fotografías del pasado más entrañables, sobre todo cuando se trata de fechas muy importantes. Tal y como lo ha hecho este 9 de mayo, cuando el intérprete ha recordado a Christian en el día en el que hubiera cumplido 62 años, una fecha por demás significativa para todos los Zurita y que por supuesto no iba a dejar pasar desapercibida.

A través de su perfil de Instagram, Humberto compartió un emotivo mensaje en el que hizo referencia a la cálida personalidad de Christian, recordando cada una de sus virtudes y talento, así como su enigmática presencia. “Hoy es un día especial. Un día como hoy nació una mujer, llena de virtudes y sabiduría. ¡Hermosa y radiante! Ya traía marcado su destino y como regalo, la suerte de su lado. El esplendor de su sonrisa inteligente y su mirada perspicaz, aguda y penetrante le daban ese sello único. Nació con la brillantez de una niña destinada a ser mujer empoderada: generosa; llena de valores y virtudes. ¡Una bella mujer! En verdad, ¡una mujer fascinante!”, se puede leer en las primeras líneas de sus palabras.

El artista continuó hablando de lo maravilloso que fue compartir su vida al lado de Christian y de lo afortunado que se siente de haber formado de su historia. “Fue un 9 de mayo que nació Christian, un ser luminoso que nos dio luz a quienes la amamos, y ella siempre llena de vida, se entregó entera y con amor a las personas que tuvimos la fortuna de vivir a su lado y compartir algunos trozos de su vida. Gracias por siempre estar presente cuando más necesitábamos tu presencia. Gracias por entregarlo todo y ser feliz a nuestro lado. Eso te hacía generosa, agradecida y amorosa”, compartió conmovido.

Finalmente, Humberto dedicó unas emotivas palabras de felicitación para su mujer, asegurando que, a pesar de su ausencia física, siempre la sentirá cerca. “Naciste como sale el sol cada mañana para darnos el calor de un nuevo día. Ahora eres luz y tu partida dejó una huella indeleble de tu amor por la vida y tu familia. Los que formamos parte de tu vida siempre te amaremos, Christian, porque tú nos enseñaste que el amor es el sentido de la vida. ‘El corazón no muere cuando deja de latir, sino cuando sus latidos dejan de tener sentido’. Gracias por tanto amor”, concluyó.

El apoyo de sus amigos, fundamental en los tiempos difíciles

Tras la muerte de Christian, Humberto ha tenido que lidiar con los rumores que lo relacionan con otras actrices quienes, según explicó, no son sino amigas que le tendiendo la mano en los momentos más complicados, de la misma forma que lo han hecho sus amigos, información que no acapara los titulares: “Me han pegado a una o a otra, porque trabajamos juntos o porque somos amigos de verdad y vamos a comer. En aquel entonces, porque era muy reciente la muerte de Christian, pero es ahí donde ellos debieron haber valorado la amistad de los seres humanos, es cuando se te acercan personas que son como angelitos y que todo su interés es que no te sientas solo. Yo sigo saliendo con amigas mías, que son hiper amigas, como tengo hiper amigos y les agradezco profundamente su amistad de siempre y bueno, la vida continúa, pero sí pasé por ciclos”, comentó el actor durante una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda. Sobre ese tema, el actor fue contundente y aseguró: “Yo no estoy buscando nada, me lo han preguntado muchas veces”, finalizó.