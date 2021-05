Fernanda, Fer y Emily, las porristas más especiales del Canelo

La espera terminó y esta noche se llevará a cabo la tercera pelea del año de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien en esta ocasión enfrentará al británico Billy Joe Saunders, la cual se realizará en el AT&T Stadium de los Vaqueros de Dallas, en donde se han dado cita cientos de fanáticos del tapatío, siendo este uno de los primeros eventos en realizarse con una asistencia considerable de personas, luego de la pandemia. Como era de esperarse, las más emocionadas por ver al ‘Canelo’ arriba del ring, son las tres mujeres más importantes de su vida: Emily y Fer, las dos hijas del pugilista, así como su pareja, Fernanda Gómez, quienes ya se encuentra en primera fila, listas para mostrarle su apoyo.

Desde la tarde del pasado viernes 7 de mayo, la novia del ‘Canelo’ y la pequeña Fer se hicieron presentes para respaldar al boxeador, vistiendo unos estilosos conjuntos deportivos en azul celeste, igualitos a los que el deportista usó durante esta aparición, los cuales combinaron a la perfección con unos increíbles tenis blancos personalizados, en los que se podía leer la palabra “Canelo”, de la firma Dolce & Gabbana, según se puede apreciar en sus redes sociales, donde ha compartido algunas fotografías de aquel momento, así como detalles de sus increíbles looks que coordinaron como familia.

Para esta noche, la pequeña Fer ha lucido un hermoso vestido de inspiración tapatía, en el que los holanes, las flores, las lentejuelas y los bordados en chaquira emulan a un traje de charro de gala, con el que la menor simplemente lució super tierna. Además, la pequeñita complementó su look con una linda diadema de flores, la cual llevó sobre su pelo recogido. Por su puesto, ha llamado la atención de todos, la espontánea personalidad de Fer, quien parece estar acostumbrada ya a este tipo de eventos.

También en primera fila y justo al lado de su hermana menor, se encuentra Emily Cinnamon, la otra hija del ‘Caelo’ Álvatez, atenta a todos lo que sucede previo a la pelea estelar, de la cual será protagonista su guapo papá. Sin duda alguna, Emily ha sorprendido por lo grande que luce, pues ha elegido un vestido de noche color negro con aplicaciones doradas, además de un maquillaje muy natural con el que luce como toda una señorita.

¿Boda en puerta?

Sin duda alguna, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en un momento muy importante de su vida, pues de la mano del éxito profesional, el pugilista también atraviesa por un instante personal muy importante, disfrutando al máximo de su paternidad, así como de la relación que sostiene desde hace unos años al lado de Fernanda Gómez, la mamá de la pequeña Fer, con quien podría llegar al altar próximamente, según apuntan algunos rumores. Como era de esperarse, el pugilista no ha podido evitar las preguntas sobre las especulaciones de su vida personal y recientemente se ha referido a los dichos que aseguran podría contraer nupcias en un futuro no muy lejano.

Ante la incertidumbre que ha cobrado revuelo estos días, y cada vez más cercana la fecha del supuesto enlace, el boxeador de 30 años no ha dudado en responder, esto al ser cuestionado durante una reciente entrevista que concedió al programa televisivo Despierta América. “Por ahí escuché que tienes plan para casarte la próxima semana con Fernanda, la madre de tu hija… ¿qué hay de cierto en esto?”, preguntó uno de los conductores del matutino de la cadena Univision, lo que dio pie a las contundentes palabras de El Canelo. “Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen…”, aseguró.

