La romántica escapada a la playa de Yordi Rosado al lado de su novia

Fue en diciembre del año pasado cuando Yordi Rosado dejó de lado la discreción con la que siempre se ha manejado, sobre todo en el terreno personal, y decidió hablar de lo contento que se encontraba en esos momentos debido a que decidió darse una nueva oportunidad en el amor, de la mano de su guapa novia Janet Domínguez. A raíz de ese momento, el presentador del programa La Última y nos Vamos ha compartido esporádicos vistazos de su relación, dejando en claro que todo va viento en popa. Y aunque la discreción sigue siendo una prioridad en su vida, el también escritor recientemente ha compartido detalles del romántico viaje que ha hecho de la mano de Janet, en donde se han dejado ver de lo más enamorados y felices, disfrutando de su amor.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Yordi se dejó ver de lo más contento en compañía de su novia, durante la escapada de fin de semana que han hecho a un lujoso resort de Cancún, donde la pareja se ha dejado consentir por el personal del lugar y por las amenidades naturales que ofrece el destino, como los románticos atardeceres y paisajes inigualables, en medio de una atmósfera perfecta para el romance. En algunas de las postales que ha compartido el también actor, se le puede ver posando al lado de Janet, muy sonrientes ambos y disfrutando de su amor en plenitud, una faceta que Yordi pocas veces suele mostrar en públicamente, pero que ha decidido compartir con todos sus seguidores.

Sin duda alguna, la relación de Yordi y Janet va por buen camino y cada día dan pasos importantes en su relación, pues incluso Janet ha comenzado a convivir con Elías, Santiago y Regina, los tres hijos que nacieron de su matrimonio con Rebeca Rodríguez, de quien se separó hace poco más de año y medio. Así lo reveló el mismo presentador durante una reciente entrevista, en la que habló con toda sinceridad de cómo es la relación que su novia sostiene con sus retoños. “Sí conviven, pero todavía no se conocen presencialmente, pero ya sea por teléfono o así…”, comentó en entrevista para el programa Hoy. “Pronto nos conoceremos todos”, aseguró el conductor, dejando en claro que sus hijos están al tanto de lo que sucede en su vida y lo apoyan plenamente.

El día que decidió gritar su amor a los cuatro vientos

Cabe señalar que en un inicio, ante el interés del público y de los medios, Yordi se manifestó a favor de su privacidad, sin embargo, el tiempo lo convenció de finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. “En mi caso, estoy empezando una nueva relación, claro que siempre uno muy ilusionado con una gran persona, un ser humano fantástico, lindísimo que no es público, y pues por lo mismo uno no quiere estar abriendo la intimidad de tu pareja”, aseguró en diciembre entrevista para Hoy, en la que además se encargó de desmentir las versiones de que estuviera pensando en casarse den nuevo. “No hay ningún anillo y mucho menos me pienso casar, en realidad creo que más bien uno va paso a paso”, comentó.

Aunque Janet mantiene privadas sus redes sociales, ha sido a través de las de Yordi que se han podido ver algunos momentos de los dos como pareja. “Feliz de empezar esta nueva aventura contigo, amor. Contigo las palabras sobran”, escribió el conductor en su Instagram días después de confirmar su relación, al compartir su primera foto juntos. A esa publicación le han seguido varias más, algunas de ellas incluso han mostrado la buena relación que ambos tienen con los amigos del otro.

