Fernanda Castillo vuelve al trabajo tras el nacimiento de Liam

Sin duda alguna, la vida de Fernanda Castillo dio un vuelco de 180 grados luego de la llegada del tierno Liam, su primer hijo, a quien le dio la bienvenida el pasado 19 de diciembre, de la mano de su prometido Erik Hayser. De hecho, la hermosa actriz decidió entregarse por completo a su maternidad y disfrutar al máximo de los primeros meses de vida de su pequeñito, por lo que incluso se tomó una pausa en su exitosa carrera de actriz. Sin embargo, todo parece indicar que Fernanda está lista para retomar las riendas de su profesión, por lo que ya ha regresado a los sets de filmación y ella no podría estar más plena.

A través de Instagram Stories, la nueva mamá compartió algunos vistazos de su vuelta a la vida de actriz, dejándose ver entre luces, cámaras, cables y gente de producción, disfrutando de lo que más ama hacer y viviendo de nuevo la experiencia de estar frente a la lente luego de varios meses de receso. “Mamá que trabaja”, escribió la intérprete sobre una fotografía en la que se le puede ver de lo más guapa desde su camerino, lista para salir ante las cámaras y dar lo mejor de sí.

Por lo que ha compartido en sus redes sociales, ha hecho saber que se encuentra grabando escenas de la película Enfermo de Amor, en la que compartirá créditos con los actores Andrés Palacios y Mónica Huarte. Y aunque todos sus seguidores se quedaron con las ganas de saber más sobre su participación en esta película, Fernanda no compartió mayores detalles, y solo dejó en claro que le tomó solo una noche de grabación para terminar con sus escenas. “Se acabó, pero ¡cómo lo disfruté! Gracias @soyronava y @marcopolocc por invitarme de nuevo al set. ¡Los quiero!”, compartir.

‘Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado’

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una experiencia por demás enriquecedora para Fernanda Castillo, quien tras dar a luz a su pequeño Liam no ha hecho más que entregarse por completo a esta nueva faceta de su vida. A través de sus redes sociales, la actriz ha decidido compartir parte de esta alegría que la envuelve con todos sus seguidores, así como las reflexiones más profundas a las que ha llegado conforme se ha ido descubriendo y conociendo como madre.

A través de su perfil de Instagram, Fernanda compartió dos lindas postales en las que mostró su lado más maternal, posando al lado de su pequeño Liam, a quien carga en sus brazos, mientras él toma una relajante siesta. Junto a las imágenes, la actriz escribió una profunda reflexión en la que habló sobre lo emocionante que ha sido experimentar la maternidad y la forma en la que la ha transformado. “Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado”, expresó emocionada al inicio de su mensaje. “Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso, pero todo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos, quiera o no, porque hay alguien que me necesita”, compartió. “Es no tener el control (que cómo cuesta). Soltar y a la vez abrazar a alguien con todas tus fuerzas. Es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa. Es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo grande y llorar sintiéndome chiquita”, agregó emocionada.

