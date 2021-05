‘El Burro’ Van Rankin cuenta por qué invitó a Azcárraga a su serie y revela: 'Me dijo que estaba loco, pero 'órale va'’

Para nadie es un secreto que Emilio Azcárraga Jean es un exitoso ejecutivo de los medios de comunicación, y que se ha desempeñado al frente de Televisa desde hace varios años. Y aunque en muchas ocasiones se ha dejado ver supervisando el trabajo de las estrellas de su televisora e incluso conviviendo con ellas, han sido contadas las ocasiones en la que se ha parado frente a una cámara como parte de una producción. Una de ellas se dio a conocer a principios del mes pasado, en la que el empresario se animó a aparecer en un capítulo de la serie cómica 40 y 20, protagonizada por Jorge El Burro Van Rankin. Tras aquella inolvidable colaboración, el actor y conductor ha hablado de su experiencia al trabajar hombro con hombro con ‘el patrón’ y ha revelado por qué se le ocurrió invitarlo a participar en el programa.

Azcárraga Jean se interpretó a sí mismo como dueño del Club América en el cuarto episodio de la sexta temporada de 40 y 20, en el que visita a Paco (Van Rankin), su amigo de la infancia, para ayudarlo a salir de la depresión luego de que perdiera su equipo de futbol. “Este capítulo fue padrísimo porque se trató de la final del América-Cruz Azul, yo soy americanista y el patrón, además de ser el dueño del equipo, también es americanista”, contó el actor en entrevista para Las Estrellas. “Me hizo sentir muy orgulloso que aceptara venir a mi serie…”, admitió el también conductor de Hoy.

“Emilio llegó con dos de sus hijos, el otro no pudo venir. Llegó estudiado, porque aquí no hay apuntador, es de memoria y él llegó como los grandes, sacó las escenas rápidamente”, contó El Burro, reconociendo el profesionalismo del Presidente de Grupo Televisa. “Estuvo dos horas ahí con nosotros, porque aunque son dos a tres escenas, hay que hacer las diferentes tomas”, recordó el actor, quien se confesó muy agradecido de la colaboración de Azcárraga. “Él salió feliz, contento, un tipazo, profesional, para mí fue un encanto que haya aceptado, fue una grata sorpresa”, agregó.

Fue ‘El Burro’ quien propuso que Azcárraga participara en la serie

A sabiendas de lo que trataría el capítulo y teniendo claro que Azcárraga Jean es fanático del América, Van Rankin propuso a la producción invitarlo para una participación especial, pues ya se habían barajeado otros nombres y ninguno había resultado factible. “La idea era invitar al Piojo (Miguel Herrera, DT del club), pero en ese entonces, cuando lo grabamos, el año pasado, tenía tres clásicos: Chivas, Cruz Azul y Pumas, y si perdía alguno lo iban a correr, entonces me dijo que no”, relató. El Burro contó que Gustavo Loza, productor de la comedia de situación, estaba angustiado por encontrar a alguien para el episodio, e incluso se mencionó el nombre de Cuauhtémoc Blanco, una de las máximas figuras en la historia del América, pero se descartó debido a su actual cargo público. “Entonces dije: ‘¿Por qué no lo hablamos con Emilio Azcárraga? Te lo va a aceptar, yo hablo con él’. Hablé con Emilio, me dijo que estaba loco, pero ‘órale, va’”, narró.

El Burro detalló que le explicó al empresario cómo se abordaría el personaje: “Le dije que estaba escrito de una forma diferente, nada de ‘levantarse el cuello' del América, porque de lo que trata es de que el América es derrotado. Entonces, lo aceptó, lo cual a mí me dio mucho gusto y a nuestro flamante director, que confió en mí, le encantó”, recordó. Van Rankin contó que Loza le envió el guion del episodio para que Azcárraga terminara de convencerse y así fue, además detalló que el firmó su contrato con la ANDA, un proceso que hacen todos los invitados de la serie.

Las actuaciones especiales de Azcárraga

Esta no es la primera vez que Azcárraga pisa un set de grabación. Hace casi cuatro años hizo un cameo en la serie de Netflix Club de Cuervos. El empresario también se interpretó a sí mismo durante un encuentro entre el equipo de Cuervos Negros Salvajes de Nuevo Toledo y el América, equipo de su propiedad. En el episodio, Azcárraga le desea suerte a Isabel, personaje interpretado por Mariana Treviño. Años atrás, en 2004, también realizó una breve aparición en un capítulo de la Familia P.Luche donde se interpretó a sí mismo en un sketch como directivo de Peluchevisa y se encontró con Ludovico y Federica P.Luche, interpretados por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, respectivamente.

