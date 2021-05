Uno más de los queridos doctores de Grey’s Anatomy se despide del show

Entre las series de televisión, Grey’s Anatomy se ha caracterizado desde sus primeras temporadas por no tener reparo en desaparecer a cualquiera de sus personajes, sin importar si se trata del protagonista o uno de los doctores más queridos del hospital. Cada una de las partidas ha venido acompañada con sus dosis de lágrimas y los televidentes han visto con tristeza partir a sus actores favoritos. No por nada cuando esta temporada, a través de una licencia literaria se permitieron revivir de la muerte a algunos de los personajes más especiales del show, los televidentes se volcaron en cariño en las redes sociales. El regreso de Patrick Dempsey como el guapísimo McDreamy fue todo un suceso, pero a él se sumaron las reapariciones de O’Malley, McSteamy y Lexie. Y si ésta ha sido una temporada de reencuentros, las despedidas no se han podido quedar atrás y después de que el personaje del italiano Giacomo Giannioti muriera a principios de la entrega, se han cumplido las predicciones de los fans y uno más de los doctores dejará el Grey Sloan Memorial Hospital.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Patrick Dempsey confiesa que lloró al despedirse nuevamente de McDreamy

Ellen Pompeo confiesa que el final de Grey's Anatomy podría estar cerca

Tal como se sospechaba ha sido Jesse Williams, quien daba vida al Dr. Jackson Avery desde hace 11 años y 12 temporadas, quien está por decir adiós al popular drama médico. Será el próximo 20 de mayo cuando se transmita el capítulo Tradition, en el que aparecerá por última vez en la serie. “Estaré por siempre agradecido por las oportunidades sin límites que me dieron Shonda, el canal, el estudio, mis compañeros, nuestro increíble equipo, Krista, Ellen y Debbie. Como actor, directo y persona, he sido obscenamente afortunado de aprender tanto de tantos y agradezco a nuestros hermosos fans, quienes nos dan tanta energía y aprecio en nuestros mundos compartidos. La experiencia y resistencia producto de crear casi 300 horas de un (proyecto) líder de televisión global es un regalo que llevaré por siempre. Estoy inmensamente orgulloso de nuestro trabajo, nuestro impacto y de seguir adelante con tantas herramientas, oportunidades, aliados y queridos amigos”, dijo Williams a través de un comunicado compartido por People.

La llegada de Jesse al elenco se dio cuatro años después de que comenzara la serie, y desde entonces se convirtió en uno de los personajes base del show. Como él mismo confesó hace algunos meses a la publicación estadounidense, cada vez que terminaba su contrato pensaba en quedarse solamente 2 años más, pero poco a poco se fue sumando el tiempo hasta ahora, que lleva más de una década trabajando para el show. Desgraciadamente, el más reciente de sus contratos finaliza con esta temporada y parece que decidió ya no renovarlo.

VER GALERÍA

¿Qué sigue para Jesse ahora?

El que se dé su partida del programa no quiere decir que la agenda del también activista vaya a tener una pausa, pues se tenía planeado su debut en Broadway en la obra Take Me Out, el cual tuvo que ser postpuesto al 2022 ante la pandemia. También, acaba de ganar un Oscar como productor del corto Two Distant Strangers, y se espera que protagonice una nueva cinta con Amazon Prime, por lo que sus seguidores no tendrán problema para verlo en pantalla o sobre el escenario.

Un mítico personaje de 'Anatomía de Grey' volverá a la serie en la próxima temporada

La partida de Avery ha coincidido con su reencuentro en el show con April Kepner, interpretada por Sarah Drew, quien como muchos de sus compañeros hizo una reaparición en el programa que había dejado en esta temporada.

Lo único que sigue en el aire es si habrá una próxima temporada de Grey’s Anatomy, algo que todavía no ha sido confirmado y con los múltiples regresos de personajes del pasado ha comenzado a levantar especulaciones en redes sociales.

VER GALERÍA