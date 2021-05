¿Se casará pronto Saúl 'El Canelo' Álvarez con Fernanda Gómez? Así respondió el boxeador

Si de algo se siente orgulloso Saúl El Canelo Álvarez, es de la gran estabilidad que rige por completo su vida, no solo en lo profesional-, a punto de protagonizar su próxima pelea, ahora contra el británico Billy Joe Saunders-, sino también de los grandes acontecimientos que ocurren en el plano personal. Por tal motivo, el púgil tiene muchas razones para sentirse feliz, entre ellas el hecho de disfrutar de su adorable familia, así como de su relación sentimental con Fernanda Gómez, con quien se rumora está próximo a contraer matrimonio a mediados de mayo. Pero ¿qué ha respondido el boxeador al ser cuestionado sobre esas versiones? Lo cierto es que el amor entre los dos se fortalece con el paso de los años, felices también de ver crecer a su pequeña hija en común, Marifer, que recientemente celebró su cumpleaños número 3.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ante la incertidumbre que ha cobrado revuelo estos días, y cada vez más cercana la fecha del supuesto enlace, el púgil de 30 años no ha dudado en responder, esto al ser cuestionado durante una reciente entrevista que concedió al programa televisivo Despierta América. “Por ahí escuché que tienes plan para casarte la próxima semana con Fernanda, la madre de tu hija… ¿qué hay de cierto en esto?”, preguntó uno de los conductores del matutino de la cadena Univision, lo que dio pie a las contundentes palabras de El Canelo. “Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y pues si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber, seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen…”, aseguró.

De esta manera, El Canelo hizo frente a las versiones que fueron dadas a conocer por una cuenta en redes sociales, dejando a sus seguidores en total incertidumbre sobre lo que próximamente ocurrirá en su entorno personal. Eso sí, todo indica que su relación con Fernanda marcha de maravilla, pues en diversas ocasiones su amada ha sido la protagonista de varios momentos que el boxeador ha destapado de manera esporádica a través de la red, espacio en el que de igual manera suele aparecer de vez en cuando compartiendo tiempo junto a sus hijas. Mientras tanto, El Canelo permanece firme en mantener el hermetismo en torno a los acontecimientos de su círculo privado, confiado enteramente en su próximo triunfo en el cuadrilátero.

VER GALERÍA

Recordemos que la historia de amor entre El Canelo y Fernanda Gómez inició en 2016. Desde ese entonces, la pareja ha pasado por varios momentos, entre ellos el de una ruptura en 2017. Sin embargo, fue en 2018 cuando retomaron su relación, motivados por el nacimiento de su hija María Fernanda, quien ha llenado de total ilusión el corazón del ídolo del ring. Por cierto, el tapatío también ha encontrado en su familia a su infalible amuleto de la buena suerte, acompañándolo siempre en cada una de sus peleas, por lo que se espera que, en esta ocasión durante su encuentro con Billy Joe Saunders, ocurra lo mismo.

En el mejor momento de su vida

Durante la charla, El Canelo contó cómo se encuentra en este momento, en el que todo marcha sobre ruedas, asumiendo con madurez los acontecimientos que puedan definir el rumbo de su próxima y anunciada pelea. “Me siento en mi mejor momento, y creo que cuando haces las cosas bien nada puede salir mal. Si alguien me gana es porque es mejor que yo, no porque hice las cosas mal, tengo la experiencia necesaria, las habilidades boxísticas necesarias para poder lidiar con cualquier estilo y con cualquier rival…”, confesó para Despierta América. En ese espacio, también se pronunció por las víctimas del incidente ocurrido en el Metro de la Ciudad de México. “Si tenemos que poner un granito de arena en eso claro que sí, pero más que nada ahorita lo único que puedo decir o ayudarle a la gente es que lo siento mucho, a quienes perdieron a sus familiares ahí, que es una tragedia muy lamentable y que mucho ánimo. Les mando mis oraciones y un gran abrazo…”, aseguró.

VER GALERÍA