El abogado de Aracely Arámbula desmiente que haya llegado a un acuerdo con la serie de Luis Miguel

Desde que se estrenó Luis Miguel, la serie, surgió la duda entre el público de si Aracely Arámbula sería parta de esta historia, pues es más que sabida la importante relación que hubo entre ella y El Sol en su momento. Sin embargo, la actriz dejó claro desde un inicio su negativa a ser representada en esta ficción, así como tampoco los hijos que procreó con el cantante. Pero hace unos días, en medio del éxito que ha generado la segunda temporada de la bioserie, surgieron versiones que apuntaban a que La Chule finalmente había aceptado que se hiciera referencia a ella y sus niños en esta producción de Netflix, e incluso se detalló que ello ocurriría en la tercera temporada. No obstante, estas afirmaciones han sido desmentidas por el representante legal de la intérprete, quien ha asegurado que no ha habido una nueva negociación con su cliente en la que ella hubiera cambiado su postura.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Guillermo Pous, abogado de Aracely, aseguró que la actriz sigue firme en su decisión de no ser aludida en la serie de Luis Miguel. “Es por completo falso, es equivocada la información que dieron, la posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue, no autoriza el uso de su imagen en la serie”, aseguró el litigante en entrevista para el diario El Universal. “Y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella, después de que tuviera la reunión hace muchos meses con la productora y después de que interviniéramos nosotros en el mismo asunto, se mantuvo en la misma situación, no hay ninguna autorización y no existió negociación posterior”, continuó el experto legal.

VER GALERÍA

Según explicó Pous, la negativa de La Chule nunca ha tenido que ver con un tema de dinero y por eso, cuando ella supo de las recientes versiones que aseguraban que ella había llegado a un acuerdo económico con Netflix, habló con él al respecto. “Fue muy curioso porque uno de sus colegas dio a conocer eso y además lo hizo de manera contundente y categórica, como si efectivamente lo hubiera sabido y se lo hubieran firmado en piedra”, comentó el abogado, al parecer refiriéndose al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien días atrás dio a conocer en su canal de YouTube el supuesto acuerdo de Aracely para ser parte de la bioserie de El Sol, pero que luego rectificó sus palabras.

El experto legal reafirmó la decisión de Aracely a no ser representada en la serie, ni aunque se intentara justificar por el hecho de la relación que se ha sabido, tuvo con el cantante. “No es que tenga que hacerlo, porque esto no se trata de una producción histórica documental, de narrativa, de entrevista, de investigación o de testimonio, sino se trata de un producto absolutamente comercial y biográfico ficcionado”, explicó. “Para contar la trayectoria profesional del señor Gallego Basteri, no significa que para ello deba utilizar la imagen de otras personas que no formaron parte de ella sino estuvieron dentro del ámbito personal”,agregó.

VER GALERÍA

Nunca ha habido interés por parte de La Chule

Si bien es un hecho que, como dijo Pous, que meses atrás hubo una reunión con la productora de Luis Miguel, la serie, lo cierto es que la actriz nunca tuvo la intención de ser representada en la ficción. “No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue: ‘No me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, reveló el abogado hace unas semanas en el programa De Primera Mano, refiriéndose a la declaración oficial que dio la actriz el mes pasado.

“La intención que se tenía era utilizar un personaje para representar esta narrativa biográfica, sobre el vínculo personal que (Luis Miguel) vivió con la señora Arámbula y ella se opuso porque, si bien está contando su historia, no lo está contando a través de una novela donde hace su biografía, sino que está explotando comercialmente una etapa de la vida personal de alguien más, independientemente de que también haya formado parte de la propia”, explicó Pous.

VER GALERÍA