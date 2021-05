Macarena Achaga sobre su interpretación de Michelle Salas: ‘Las dos decidimos que era mejor que yo hiciera mi versión’

El enigma que envuelve la figura de Luis Miguel ha sido sin duda determinante en el éxito que ha alcanzado la serie sobre su vida. Sin embargo, las excepcionales interpretaciones de sus personajes también han tenido mucho que ver en el gran recibimiento que ha tenido entre el público esta producción de Netflix. En la segunda temporada, que se estrenó hace poco más de dos semanas, ha destacado la participación de Macarena Achaga, quien se ha puesto en los zapatos de Michelle Salas, hija de El Sol, en esta serie de ficción. La joven actriz ha hablado sobre el reto de interpretar a la guapa influencer y cómo fue que decidieron que hiciera su propia versión de ella en Luis Miguel, la serie.

Sincera, Macarena explicó que su interpretación de Michelle la hizo con mucho respeto y teniendo siempre en mente que se trataba de una historia basada en la vida de El Sol, con muchos elementos ficticios. “La verdad me hubiera gustado tener más contacto, pero todo lo que hice para este personaje lo hice con mucho respeto”, contó la guapa actriz de origen argentino en una charla en el programa Netas Divinas. “Tuvimos una interacción, pero las dos decidimos que era mejor que yo hiciera mi versión de las cosas, porque ella no tiene injerencia en esta historia es una versión de Luis Miguel, basada en Luis Miguel”, agregó la intérprete. “Entiendo perfecto que digas: ‘Yo, (hasta) aquí’, pero hay mucho respeto de las dos, creo que nos apreciamos muchos, somos las dos muy luchonas, muy trabajadoras, muy profesionales”, comentó.

“También consideré que estaba en una etapa de la vida de Michelle que no se había contado antes, que no había tenido exposición antes, por eso a mí me parecía bien importante darle mi tinte porque es como bueno, es mi propia interpretación”, continuó Macarena, quien en la bioserie de Luismi interpreta a un Michelle con apenas 18 años. “Y hasta siento que cuando pasa el tiempo y uno hace memoria de cómo fue, qué nos pasó, como que hasta cambiamos los recuerdos, entonces yo también decía: ‘Como por qué ir hacia atrás en el tiempo cuando podemos construir esta historia'”, agregó la actriz, pero admitió que sí retomó algunos aspectos de la influencer: “Obviamente está inspirada en Michelle desde que el pelo, los looks, o cómo habla. Le robé cositas, que yo sé que tiene su humor…”, contó.

Macarena explicó además la razón por la que descartó construir su personaje basado en lo que Michelle muestra actualmente en sus redes sociales, más allá de lo evidente que es el tema de la diferencia de edades con la Michelle de Luis Miguel, la serie. “Las redes son una imagen de uno que uno mismo retrata allá afuera y creo que puede ser un poco traicionero, entonces me parecía que podía quedar un poco flat, si yo hacía un personaje que iba estar basado en las redes sociales dije ‘dónde va a estar la profundidad”, señaló.

Hace unos días, la actriz habló respecto a su personaje, reafirmando su postura de que se trata de su versión. "Es mi Michelle, porque está inspirada en sucesos y personas reales pero al final es la humilde interpretación de los hechos (o más bien de los guiones) y de todas mis ideas locas a través de mis lentes, de los lentes de Macarena", escribió la intérprete al compartir una fot en su personaje. "Sabemos que no hay casualidades. Por eso las causalidades hacen de este proyecto, uno de los más mágicos de mi vida pero también probablemente el más exigente", agregó.

¿Cómo fue para Macarena que Diego Boneta fuera su ‘papá’?

Como es bien sabido, en Luis Miguel, la serie el personaje de El Sol en su etapa adulta es interpretado por Diego Boneta, incluso en el momento en el que su hija Michelle es también mayor de edad. Cuestionada sobre cómo fue para ella asumir el papel de hija de una persona que fuera de la pantalla es prácticamente de su edad, Macarena reconoció que sí fue un poco raro, pero explicó que el trabajo de maquillaje y caracterización ayudaron bastante a que las cosas fluyeran con naturalidad. “Los prostéticos, te juro que sí ayudaron muchísimo, y siento que también fue bastante interesante para distanciarnos porque sí somos amigos y es raro”, contó Achaga.

