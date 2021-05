Anette Cuburu habla de los rumores que la vincularon con 'El Negro' Araiza: 'Ojalá, es un cuero y yo lo adoro'

Ser una figura pública a menudo implica estar expuesto a todo tipo de especulaciones, incluyendo las del tipo personal, y eso lo saben bien Anette Cuburu, quien en el pasado fue relacionada sentimentalmente con Raúl El Negro Araiza. Ambos conductores trabajaban juntos en el programa Hoy y mantenían una buena relación tanto laboral como de amistad, sin embargo, no se escaparon de los rumores que en su momento apuntaban a que había algo más entre ellos. Al recordar aquellas épocas, la guapa presentadora ha desestimado una vez más tales versiones, asegurando que incluso las toma con buen humor.

Al hacer un recuento sobre su carrera en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Anette fue cuestionada sobre los rumores que surgieron años atrás sobre un supuesto romance con El Negro Araiza. Ambos trabajaron juntos entre 2008 y 2009 en el programa Hoy, y en ese entonces se especuló que su relación de compañeros se había convertido en algo más, a pesar de que ambos estaban casados en aquel momento. “Hazme el favor, mira, llevo 30 años de carrera y ese es el único chisme que me han inventado”, dijo la conductora desacreditando de tajo estas versiones. “Y la verdad es que me dio mucha risa porque como siempre lo he dicho, ojalá, es un cuero y yo lo adoro, es un tipazo y no hay persona que los conozca y que no lo adore”, agregó.

Anette recordó que cuando ella y El Negro compartían espacio en el matutino de Televisa, naturalmente pasaban mucho tiempo juntos, sin embargo, eso no significaba que entre ambos hubiera algo más que amistad y una buena relación profesional. “Salíamos mucho de gira con el programa, estábamos mucho juntos” contó. Además, explicó que siempre ha sido muy efusiva, lo cual pudo haber sido tergiversado intencionalmente. “Yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, yo soy muy apapachona y había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, porque les hacia sombra”, comentó, dejando entrever que los rumores pudieron haber partido de alguna rivalidad. “Es increíble que las mujeres entre nosotras, de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacarnos lo mejor de nosotras”, comentó.

Cuando se dijo que Anette y El Negro había retomado su romance

A finales de 2019, se dio a conocer en un medio de circulación nacional que la conductora y su colega habían retomado su supuesto romance, luego de que El Negro anunciara su separación de Fernanda Rodríguez, madre de sus hijas. Estas versiones no tardaron en ser desmentidas por Anette, quien aprovechó su espacio en Venga la Alegría para aclarar que nunca había existido entre ella y Araiza algo más que amistad. “Me da muchísima risa y le agradezco porque nos causó ataque de risa a mis hijos y a mí en la mañana”, expresó Cuburu en el matutino de TV Azteca, dejando ver que esos rumores la tenían sin cuidado alguno. “Lo estamos aclarando por el amor y respeto que le tengo al público y a mis compañeros. Saben que soy una señora de familia, respetable. Soy una mamá de tres hijos, que los he sacado sola adelante”, agregó entonces.

Con buen humor, Anette halagó a Araiza y señaló que, de hecho, o había tenido contacto con él en largo tiempo. “Ojalá fuera cierto, no estaría yo tan sola. Tan guapo El Negro que le mando un beso y la verdad es que hace 11 años que no hablo con él. Es importante aclarar algo que es totalmente falso. Cuando inventan este tipo de cosas nadie las cree. Lo más importante es mi familia”, finalizó.

