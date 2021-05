Andrea Meza revela cómo se siente a unos días de Miss Universo: 'Tienes que estar súper enfocada y saber que cada minuto cuenta'

Ya faltan tan solo unos días para el evento más importante del mundo de los certámenes de belleza: Miss Universo, y Andrea Meza, la representante de México, ya está más que lista para buscar la tercera corona para el país. Esta guapa mujer de origen chihuahuense, ganadora de Mexicana Universal, ya se encuentra en Miami, y desde esta ciudad habló emocionada ante las cámaras de ¡HOLA! TV, revelando lo que ha llevado consigo para el famosos concurso. "Llevo alrededor de 50 looks aproximadamente y son hasta ahorita cinco maletas más el traje típico que es una caja enorme", contó para La Hora ¡HOLA!. Andrea ya ha mostrado en sus redes sociales un vistazo del espectacular atuendo típico con el que busca impresionar a todos en el certamen. Sin embargo, ella está convencida de que, más allá del vestuario, es la personalidad y la seguridad de las concursantes la que define el triunfo en Miss Universo. "Tú te tienes que sentir cómoda con lo que estás portando, y tienes que transmitirlo, esa seguridad, decir 'esta soy yo y no importa qué traigo puesto, me siento plena'. Y que se sienta que estás fluyendo y que es el momento de tu vida, eso para mí es lo importante, no importa el color del vestido, no importa la forma, importa lo que tú estás proyectando a las demás personas", aseguró. Andrea, quien fue finalista en Miss Mundo 2017, contó además si considera que la etapa preliminar del concurso es decisiva para clasificar en el top 21. "Desde el primer momento que pones un pie en esa concentración, ya hay ojos sobre ti, entonces tú tienes que estar siempre en competencia, estar súper enfocada y saber que cada minuto cuenta", aseguró. Entérate de todo lo que dijo esta guapa mexicana haciendo click en el video.

