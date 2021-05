'Como en una burbuja', Vadhir Derbez cuenta cómo se grabó el reality en medio de la pandemia

Siendo los Derbez una de las familias más queridas del mundo del entretenimiento, no fue de extrañar el éxito que tuvo la primera temporada de su reality show, pues además dio al público la oportunidad de conocer una faceta más íntima de estos famosos. Ahora, ya está por estrenarse la segunda entrega de De Viaje con los Derbez, y seguramente a muchos les ha surgido la duda respecto cómo se llevaron a cabo las grabaciones, puesto que las circunstancias han sido totalmente distintas a las que había cuando hicieron la primera parte de este programa. Vadhir Derbez ha revelado detalles al respecto, asegurando que se tomaron todas las precauciones que la actual pandemia ameritaba.

Emocionado por el lanzamiento de su sencillo Luna, Vadhir habló también de la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, la cual se estrenará en un par de semanas al igual que su más reciente proyecto cinematográfico, The Seventh Day, cinta que protagoniza junto a Guy Pierce. “Ya sale el 20 de mayo”, contó emocionado el intérprete en entrevista para el programa De Primera Mano, señalando además la curiosa coincidencia. “Y de hecho en México también sale la película The Seventh Day, El Exorcismo en el Séptimo Día el mismo 20 de mayo, entonces nada, vienen dos buenos proyectos”, comentó.

A diferencia de la primera parte del reality de los Derbez que llevó a esta famosa familia por Marruecos, la temporada que está por estrenarse se grabó en Estados Unidos, país en el que actualmente radica la mayoría de los integrantes del clan. “Nos fuimos al norte de Estados Unidos, Idaho, Montana y así…”, reveló Vadhir en la entrevista. A su vez, detalló que las condiciones en las que se realizó la travesía fueron totalmente distintas debido a la pandemia. “Ahora sí que en un camper porque no había micho qué hacer, no podíamos ir a ninguna ciudad ni nada por todo lo del Covid, fue un crew demasiado cuidado, como en una burbuja, digamos, para que nadie se estuviera arriesgando y pues funcionó”, explicó el cantante.

¿Qué dice de la separación de Aislinn?

Uno de los temas que han dado de qué hablar alrededor de la primera temporada de De Viaje con los Derbez tiene que ver con Aislinn y su matrimonio con Mauricio Ochmann, pues se ha comentado que pudo tener cierta repercusión en su decisión de separarse. Al ser cuestionado al respecto y sobre si él y su hermano José Eduardo tuvieron algo que ver en este desenlace, Vadhir tomó las cosas con su característico sentido del humor. “Yo siento que sí, tienes toda la razón, es totalmente 100 por ciento nuestra culpa, ellos estaban perfecto, llegamos nosotros y la regamos, entonces, pues ya ni modo”, bromeó el actor, quien siempre ha sido un gran apoyo para la actriz, al igual que toda su familia.

En octubre del año pasado, Eugenio Derbez habló del impacto que tuvo en la relación de Aislinn el viaje que hicieron para la primera temporada de su su reality familiar. “Ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos, fue muy fuerte. Fue muy buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias de ahí creo que empezó, de alguna manera, el deterioro en la relación de Aislinn y con Mau”, dijo entonces el padre de familia en entrevista para Suelta la Sopa. “Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día le dije, a mi hija: ‘¿Tú crees qué, si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’ y me dijo: ‘Fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí hubiéramos acabado separados tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante’. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con este viaje, pero a final de cuentas, creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizá, sucedió en uno”, explicó.

