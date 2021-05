‘El Canelo’, el más orgulloso de su amazona, su hija Emily

En medio de su preparación para la pelea que protagonizará el próximo sábado con el británico Billy Joe Saunders, Saúl El Canelo Álvarez se tomó el tiempo de reconocer a su primogénita en redes sociales, luego de que Emily consiguiera un nuevo éxito en la actividad que se ha vuelto su pasión: la equitación. Antes de arribar al AT&T Stadium de Arlington, donde tendría su primer encuentro con su contrincante antes del combate, el boxeador utilizó una de sus historias de Instagram para mostrarle a su hija lo orgulloso que está de ella y de los logros que está cosechando gracias a su disciplina en este deporte que la joven ha practicado desde que era muy pequeña, tal como lo hace su hermanita María Fernanda, la pequeña que El Canelo tiene con su novia Fernanda Gómez.

Con una imagen de su hija, de 13 años de edad, con su uniforme de equitación y sobre uno de los caballos con los que participa en sus competencias, el pugilista escribió: “Muy orgulloso de ti mi hermosa”. En esta imagen vemos a Emily sosteniendo un reconocimiento que obtuvo luego de una prueba de saltos. Además del talento de la jovencita, en esta foto destaca lo mucho que ha cambiado pues cada día va dejando su imagen de niña y se convierte en una elegante amazona que, según vemos, está dispuesta a llegar muy lejos en este deporte al que le ha entregado toda su dedicación, razón por la cual ha ido consiguiendo varios triunfos, tal como su papá lo ha documentado en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera ocasión que El Canelo muestra su orgullo por Emily en redes sociales, de hecho, fue él quien dio a conocer que su hija está muy enfocada en esta actividad, pues en otra ocasión ya había celebrado la victoria de su heredera en esta actividad donde, según ha dejado ver, es muy buena. Pero el apoyo es recíproco, pues Emily también es la fan número uno de su papá cuando este muestra su talento sobre el ring, tal como lo hizo en marzo pasado cuando, en compañía de Fernanda Gómez y su hermanita María Fernanda se convirtió en la mejor porra del mexicano durante su triunfo ante el turco Avni Yildririm, tal como lo compartió el boxeador en sus historias de Instagram.

Sus confesiones sobre la paternidad

Hace unos días, en entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, El Canelo abrió su corazón como nunca y admitió lo difícil que fue para él convertirse en padre de Emily a los 16 años, aunque, por otro lado, fue esa responsabilidad lo que lo impulsó a seguir luchas por su sueño en el boxeo: “Mi reacción fue llevarme a vivir a mi novia en ese momento, estaba embarazada, renté una casa de mil pesos y me la llevé a vivir conmigo”. Después de lidiar con las carencias, en cuanto comenzó a triunfar, su realidad cambió: “Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo”, admitió.

Aunque el boxeador buscaba darle lo mejor a su primogénita, reflexionó sobre esta decisión: “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando, porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’. Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”. Ahora que el pugilista atraviesa por uno de sus mejores momentos profesionalmente hablando, ha sido muy difícil no poder estar tan cerca de sus hijos como le gustaría: “La niña más grande, de hecho, lloré con ella en Miami porque, muchas cosas, que pasan. Y es muy difícil para mí estar, estoy por teléfono y les hablo todos los días, pero es muy difícil estar personalmente, porque yo estoy en San Diego, estoy entrenando o con mis cosas”, reveló.