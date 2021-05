Raúl Araiza asegura que ve difícil una reconciliación con María Amelia Aguilar

Luego de poco más de un año de relación, Raúl Araiza y María Amelia Aguilar decidieron hacer un alto en su noviazgo para retomar la amistad que entre ellos ya existía, asegurando que la falta de tiempo para verse y sus múltiples compromisos laborales se habían convertido en un obstáculo para construir su relación como ellos lo deseaban. Y aunque han procurado mantenerse unidos y en constante comunicación, por el momento el actor ve difícil el que puedan retomar su relación de pareja, pues actualmente ambos tienen agendas poco flexibles, lo que les impediría comprometerse al 100 por ciento en una nueva relación.

Así lo reveló ‘El Negro’ Araiza durante una reciente entrevista, en la que con toda sinceridad habló de cómo se encuentra tras la ruptura con quien también es compañera en el programa Hoy, y de las razones que le impiden retomar su relación con ella en estos momentos, muy a pesar del gran cariño que aún existe entre ellos y de la cercanía que han procurado a pesar de su rompimiento. “Precisamente lo que detonó la decisión entre María y yo de ponerle fin a la relación fue esto (el trabajo), no tengo un horario ni nada, y le dije: ‘Tú te mereces a alguien que te dé el tiempo y no de sobra, sino el que te mereces’”, comentó el intérprete a TVyNovelas. “(Ella) lo comprendió, además, ella también tiene mucho trabajo. Lo que menos queríamos era presionarnos, precisamente por el gran amor que nos tenemos. De hecho, ahorita llevamos dos semanas sin vernos para nada, y cuando le dije que esto iba a pasar, no me creyó, porque no entendía esto de las telenovelas, pero ya lo vio”, señaló Raúl, haciendo referencia a su participación en el melodrama La Desalmada, el cual está próximo a estrenarse.

Al hablar de las posibilidades de retomar su relación con María Amelia Aguilar, Araiza fue muy sincero, dejando en claro que aunque lo han intentado, no han logrado compaginar sus agendas. “Lo dejamos al tiempo, pero realmente, el tiempo no está ayudando, al contrario, nos está haciendo darnos cuenta de que va a ser muy difícil (regresar)”, comentó. “De entrada, esto (las grabaciones de la telenovela) dura seis meses, además, en estos días hago el piloto de la serie que voy a hacer con mi mamá y mi hermano Armando, es un proyecto divino, pero también requiere tiempo, entonces, creo que lo más inteligente, como personas maduras, fue poner un alto, porque si no, luego empiezan los reclamos”, sentenció.

En ese mismo sentido, Armando Araiza lamentó el que su vida profesional se haya interpuesto en la sentimental, aunque reconoció que a pesar de todo, se encuentra tranquilo y en paz. “Ahorita estoy en una muy buena etapa de mi vida, porque todo es nuevo, es una etapa en la que estoy solo, vivo solo, feliz, en la que ya no me preocupo por mis hijas, y Fernanda (su exesposa) es mi socia, mi amiga, mi mánager… Y el amor sí, llegó, adoro a María, pero me hubiera gustado encontrarnos en otra etapa de nuestras vidas”, finalizó.

¿Qué ha dicho María Amelia al respecto?

Luego de que Raúl Araiza confirmara su rompimiento con la especialista del programa Hoy, fue la misma María Amelia quien también habló de este comentado episodio de su vida, poniendo de frente el inmenso cariño y amor que los une a pesar de este nuevo giro en sus vidas sentimentales. “Fue algo hablado entre los dos. Nos costó mucho trabajo tomar la decisión adecuada. Obviamente llevábamos un tiempo decidiendo, pues era por el bien de la relación, por su bien y por el mío. No por falta de amor (se dio la ruptura), ni por falta de ganas, simplemente empezamos a ver ciertas complicaciones en nuestra relación. Yo empecé a tener una carga de trabajo y él de pronto empezó a ver que tenía este rollo de la telenovela…”, dijo la terapeuta en entrevista con Las Estrellas.