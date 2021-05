La hija mayor de Bill y Melinda Gates, se sincera sobre la separación de sus padres: ‘Ha sido un periodo desafiante para toda nuestra familia’

Este lunes, la repentina noticia de la separación de Melinda y Bill Gates acaparó los titulares de la prensa, pues tras 27 años de casados, la pareja decidió -de común acuerdo- poner fin a su matrimonio. De manera conjunta, los empresarios puntualizaron que esta resolución no afectaría su trabajo en la fundación que ambos encabezan, pues seguirían trabajando como lo han hecho hasta ahora. Pero fueron claros al señalar que en lo concerniente a su vida personal lo mejor era tomar caminos separados. Poco después de que se hiciera pública esta decisión, Jennifer Katherine Gates, una de las hijas de los multimillonarios, tomó sus redes sociales para compartir su sentir ante el momento por el que está atravesando su familia.

Jennifer, la hija mayor de los Gates, ha tomado sus redes sociales para sincerarse sobre el divorcio de sus padres y ha pedido a sus seguidores un poco de privacidad en estos momentos. “A estas alturas muchos de ustedes han escuchado la noticia de que mis padres se están separando”, comenzó su declaración en sus Instagram Stories. “Ha sido un periodo desafiante para toda nuestra familia”, admitió la joven de 25 años, quien se graduado en Biología Humana en la Universidad de Stanford y actualmente está estudiando Medicina en Nueva York, además está comprometida desde enero del año pasado con el jinete de origen egipcio Nayel Nassar.

“Todavía estoy aprendiendo cómo apoyar mejor mi propio proceso y emociones, así como a los miembros de mi familia en este momento”, continuó la joven. “Y estoy agradecida por el espacio para hacerlo. No comentaré personalmente más sobre nada relacionado con la separación, pero sepan que sus amables palabras y su apoyo significan mucho para mí”, agregó Jennifer. "Gracias por comprender nuestro deseo de privacidad mientras navegamos por las próximas fases de nuestras vidas”, concluyó Jennifer. La joven es la hermana mayor de Rory John, de 21 años, y Phoebe Adele, de 18, los otros hijos de Bill y Melinda Gates.

¿Cómo se dividirían la fortuna Gates tras el divorcio?

Tras la sorpresiva noticia de la separación de Bill y Melinda, una de las dudas que surgió fue respecto a la forma en que se dividirán los bienes de la pareja. Y aunque ellos no mencionaron nada al respecto en su comunicado conjunto, han circulado reportes de prensa que apuntan a cómo podría manejar la ya ex pareja este tema. People informó que Melinda presentó la petición de divorcio ayer por la tarde en el condado de King, en Washington. Dicho medio, que explica que tuvo acceso al documento, señaló además que los Gates no tienen un acuerdo prenupcial, por lo que dividirían su fortuna con un acuerdo de separación. Según esta versión, la madre de tres indicó en su petición que “no se necesita manutención conyugal”.

El documento señala que el matrimonio está “irremediablemente roto”, según cita People. “Le pedimos a la corte que disuelva nuestro matrimonio y encuentre que nuestra comunidad marital terminó en la fecha indicada en nuestro contrato de separación”, indica. De acuerdo con este reporte, está previsto que Bill y Melinda comparezcan ante el tribunal en abril de 2022 mientras que la fecha de resolución alternativa de disputas está fijada para marzo de 2022 y el caso será revisado en septiembre de este año.

