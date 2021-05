Andrea Legarreta, la más orgullosa de su hija Nina en el final de su primera telenovela

Sin duda alguna, Andrea Legarreta siempre fue la más emocionada por ver a su hija Nina Rubín triunfar como estrella de telenovela en Te Acuerdas de Mí, la primera producción de este género en la que la pequeña ha participado. Desde el primer momento, la presentadora del programa Hoy le mostró su apoyo incondicional a su hija, e incluso siguió muy de cerca sus pasos en los foros de grabación, pues la acompañaba a sus llamados siempre que podía. Es por eso que ahora que el melodrama producido por Carmen Armendáriz ha llegado a su fin, Andrea no podría estar más orgullosa de su pequeña artista y del gran trabajo actoral que realizó en su primer melodrama, algo que ha dejado en claro en sus redes sociales, en donde ha expresado la gran admiración que le tiene.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de Instagram Stories donde la presentadora compartió una serie de videos y fotografías de lo que fue la fiesta con la que la producción de Te Acuerdas de Mí celebró el final de la telenovela, reuniéndose en un restaurante de la Ciudad de México para ver el último capítulo. Por supuesto, Andrea Legarreta, acompañada de su esposo Erik Rubín y su hija Mía, se hicieron presentes para apoyar a Nina, mostrándose de lo más orgullosos del trabajo de la jovencita, quien a pesar de haber sido su primera vez en una producción de este tipo, siempre se manejó con mucho profesionalismo ante las cámaras, demostrando que ha nacido para esto. “¡Felicidades! Gran trabajo muchachitos”, se puede escuchar decir a Andrea a su hija y a su compañero de elenco Alessio Valentini, con quien la joven actriz incluso compartió su primer beso, mientras la presentadora grababa cada aspecto del festejo que reunió a parte del elenco de esta telenovela, entre ellos Gabriel Soto, quien fue el protagonista de la historia.

Además de los videos, en los que se puede ver al clan Rubín-Legarreta por completo apoyando a Nina, Andrea también compartió una linda publicación en la que agradeció a la producción de la telenovela por el apoyo que le dieron a su hija a lo largo de las grabaciones, haciendo de su debut actoral en televisión algo inolvidable. “Felicidades a todo el súper equipo que frente y detrás de cámaras hicieron un gran trabajo en @teacuerdasof y eternas gracias por el amor, apoyo y enseñanzas a nuestra @ninarubinl ¡bendiciones a todos! Gracias @carmenarmendariz ¡la jefa del equipo! ¡Eres grande! ¡Te amamos!”, compartió la también actriz junto a unas lindas postales en las que aparece todo el elenco y parte del staff de la telenovela.

VER GALERÍA

Los mentores más especiales de Nina

Sin duda alguna, para Nina Rubín fueron muy importantes la amistad y el compañerismo que logró hacer con sus colegas en el set para interpretar su personaje en esta telenovela. Sin embargo, también fueron determinantes el apoyo y consejos que recibió de sus famosos papás, quienes sin duda tienen mucha experiencia en el mundo del espectáculo. “Tener a mis papás que estén conmigo todos los días apoyándome y amándome... Estar en este proyecto y que ellos estuvieran todo el tiempo ahí y todo el tiempo dándome consejos y siempre cuando los necesitaba eran: ‘Nina qué tienes, te escucho, cómo te sientes’”, expresó agradecida en entrevista con People en Español. “Aparte de que son grandes papás, son muy amorosos, muy chistosos, son unos papás que siempre están ahí”, agregó.

A medida que suma experiencias en su prometedora carrera en la pantalla, Nina ha ido guardando valiosos aprendizajes sobre el medio artístico y sobre su papel en él. Además, hay consejos que ella atesora y que seguramente serán un pilar en su vida más allá de los reflectores, como el que le ha dado su mamá. “Yo creo que el más importante que me ha dado es 'nunca dejes de creer en ti'. Y puede sonar muy clásico, pero es verdad, no puedes interpretar o hacer lo que más te gusta sin creer en ti”, contó la joven actriz. “No puedes esperar todo el tiempo la aprobación de las personas y a que te aplaudan y a que ellos te digan que está bien. Tú tienes que saber que está bien, tú tienes que ser la jueza de ti mismo”, aseguró.

VER GALERÍA