¡El abuelo más tierno! Alejandro Fernández comparte las primeras imágenes al lado de su nieta Cayetana

La vida de Alejandro Fernández no ha vuelto a ser la misma desde que tuvo la dicha de convertirse en abuelo por primera vez con la llegada de la tierna Cayetana, hija de Camila Fernández. Desde entonces, el cantante se ha mostrado muy orgulloso de esta nueva faceta en su vida y no podría estar más encantado con la pequeñita, quien ahora es su adoración. Y aunque ya han pasado algunas semanas desde que la familia le dio la bienvenida a la bebé, es hasta ahora que el intérprete se ha dejado ver por primera vez en compañía de su nieta, en unas tiernas postales en las que se le puede observar ejerciendo su papel de abuelo en total plenitud.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde ‘El Potrillo’ ha compartido las tiernas imágenes con las que ha causado revuelo, en las que se le puede ver derretido ante la presencia de su nieta, cargándola en brazos con mucha delicadeza, así como observándola con una mirada desbordante de amor. Junto a las postales, el intérprete ha dedicado un lindo mensaje para la pequeñita, en el que ha dejado en claro el gran cariño que tiene por ella, así como lo afortunado que siente de poder experimentar esta nueva etapa de su vida a su lado. “La dueña de todas las serenatas que me queden por dar. Bendecido”, expresó el intérprete de lo más emocionado.

Desde la llegada de Cayetana a su vida, e incluso desde antes, el cantante ya se había pronunciado respecto a su nueva vida como abuelo, una etapa que ha enfrentado con mucha ilusión y con el corazón lleno de amor para darle a la integrante más pequeña de su familia, por lo que incluso ya se han vuelto inseparables. “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola…”, dijo el cantante recientemente durante la entrevista que concedió al programa televisivo El Gordo y la Flaca, ansioso por disfrutar cada etapa en la vida de su nieta. “Espero el momento en que ella pueda caminar y poder hablar para empezarla a mal educar, que eso va a ser mi tarea…”, expresó sonriente y dando muestra de su buen sentido del humor.

VER GALERÍA

En esa misma entrevista, el artista, que recientemente celebró su cumpleaños número 50 convertido en abuelo, se dijo encantado con la llegada de su nieta, un momento que sin duda ha sido de los más significativos en toda su vida y por el que se siente por demás agradecido y lleno de dicha. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, se llama, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez…”, expresó conmovido.

Una inesperada noticia llena de amor

Si bien, Alejandro Fernández se encuentra por demás ilusionado con la llegada de su primera nieta, también ha sido un proceso que ha tenido que trabajar a través de los meses, pues la noticia de que su hija Camila se convertiría en madre por primera vez lo tomó por sorpresa. "Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba", reconoció el artista con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, durante una entrevista que sostuvo hace unos meses con Univision. "Pero es lo lindo de poder ser un padre joven... no sé si rompí el récord", comentó con el intérprete de Nube Viajera con una sonrisa en el rostro y recibiendo el apoyo de sus dos hijos, Alex y América, quienes lo tomaron de la mano y sonrieron.

VER GALERÍA