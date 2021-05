Irina Baeva revela cómo quiere su boda: ‘Una fusión entre lo ruso y lo mexicano’

El pasado mes de enero, Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron emocionados su decisión de comprometerse, reafirmado así el amor tan grande que los une. Tras aquella buena nueva, la pareja se ha dejado ver ilusionada con la idea de convertirse en marido y mujer, sin embargo, han dejado claro que no tienen ninguna prisa por celebrar la boda, y que ésta se llevará a cabo cuando las circunstancias sean las mejores. Y mientras sus fans esperan ansiosos a conocer la fecha del enlace, la guapa actriz ha revelado un importante detalle que podría definir la ceremonia, pues ha confesado que le gustaría retomar elementos tanto de sus raíces rusas como de las tradiciones mexicanas.

Dado que Irina siempre se ha reconocido orgullosa de sus orígenes, no es para nada extraño que quiera que su boda con Gabriel homenajee su cultura. “Yo haría una fusión entre lo ruso y lo mexicano porque hay muchas tradiciones y cosas que me gustan de lo que se hace en Rusia y al mismo tiempo me gusta cómo se hacen las bodas en México”, dijo la guapa actriz en entrevista con el diario El Universal. “Mi hermanita Michelle Renaud siempre me llama rusa-mexicana y yo creo que sería una boda rusa y mexicana”, comentó.

Irina dejó entrever que Gabriel está de acuerdo con la posibilidad de mezclar las tradiciones de ambos para su boda, y destacó el hecho de que su galán está aprendiendo su idioma natal para conocer más sobre su cultura. “Eso sería lo adecuado para mí, y también lo padre es que Gabriel también lo ve como algo muy bonito porque ya está estudiando ruso", comentó.

Hace poco, la actriz había revelado que ella y Gabriel contemplan casarse en territorio mexicano, y que les gustaría hacer una boda en la playa, y aunque no reveló el destino, es sabido que la pareja disfruta mucho pasar el tiempo en Acapulco. “Nos gustaría hacerlo en México, yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarnos a todos para Rusia creo que sería muy complicado. La idea es hacerlo en la playa pero todavía no tenemos nada, ni fecha, ni cantidad (de invitados), nada de nada”, dijo hace poco más de una semana en entrevista para Televisa Espectáculos.

¿Por qué no han definido la fecha?

Por su parte, Gabriel explicó que él e Irina están a la espera de que la situación con la pandemia mejore para que la familia de la actriz pueda viajar a México sin preocupaciones, pues han confesado que les gustaría que la boda se realice en territorio nacional. “Estamos viendo cómo se desarrolla el tiempo de la pandemia, sobre todo el tiempo de los viajes para hacerlo bien, para que venga la familia de Irina de Rusia”, contó el actor a El Universal. También reveló que al terminar Te acuerdas de mí realizará un viaje con su prometida, para luego poder enfocarse juntos en los preparativos. “Ahora que termina la telenovela vamos a irnos una semana de viaje y luego empezaremos a concentrarnos un poco en eso”, agregó y reiteró su postura de celebrar su boda sin presiones. “No corremos prisa, tiempo hay mucho, así que vamos a hacer las cosas bien y con calma”, señaló.

Al ser cuestionado sobre la fecha de su boda, Irina ha dado esta misma explicación, pues para ella es muy importante que su familia esté presente en ese día tan especial pero también que puedan viajar seguros. “Todavía no tenemos ningún plan realmente, porque como sabes, Gabriel recién terminó de grabar la novela y pues estuvo ahí 24/7 y también estamos viendo cómo se va desarrollando la pandemia, porque la cuestión es que también me venga a visitar mi familia y que puedan estar obviamente en la boda, estamos viendo con ese tema de vacunación”, dijo la actriz a Televisa Espectáculos.

