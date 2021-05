Talina Fernández se sincera sobre su paso por el programa 'Hoy'

Sin duda alguna, Talina Fernández es una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión mexicana. A lo largo de su trayectoria ha engalanado con su talento, profesionalismo y carisma muchos espacios de noticias y programas de revista, manteniéndose vigente hasta la fecha. Uno de ellos fue el programa Hoy, donde la periodista pudo compartir créditos con Andrea Legarreta y Martha Carrillo, durante los primeros años del matutino de Televisa. Y aunque sin duda fue una etapa muy importante de su carrera, lo cierto es que su experiencia dentro de este programa no fue la mejor, pues desde el inicio tuvo una serie de desencuentros con un miembro de la producción, razón por la que incluso decidió dejar el icónico matutino.

Así lo reveló la periodista durante un segmento del programa Sale el Sol, del cual es presentadora, en donde de forma muy abierta habló de su paso por Hoy, luego de que fuera cuestionada al respecto por algunos de sus compañeros coconductores, dejando muy en claro que fue debido a la mala relación que tenía con un miembro del matutino que decidió dejarlo. "Yo empecé el programa Hoy con Alfredo Adame, me llevaba muy bien con él, pero con el que no me llevaba, desde el principio me aborreció era con un productor que trajo Televisa, que se llama Alexis Núñez”, relató la conductora con total sinceridad. “Me hizo la vida absolutamente miserable que tuve que dejar el programa Hoy”, agregó.

Talina ahondó más en el tema, luego de que sus compañeros del programa le pidieran explicara el tipo de desencuentros que tuvo con este productor. "Me hablaba horrible. No sabes qué ser humano tan especial. Y yo fui su pluma de vomitar, así que en cuanto yo aparecía este hombre empezaba a tirar malas ondas, tanto que me fui del programa. Te recuerdo con horror”, sentenció la ‘Dama del buen decir’ con la transparencia que siempre la ha caracterizado y que la ha posicionado como una de las mujeres más importantes de la televisión mexicana.

Habla de su salida de Televisa

Sin duda alguna, Talina Fernández fue una de las personalidades fundamentales de Televisa, en donde por más de 45 años forjó una impecable carrera como comunicadora, reportera y presentadora, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Y aunque fueron muchos años los que estuvo firmada como talento exclusivo de esta televisora, finalmente su contrato llegó a su fin hace algunos años. Precisamente sobre este tema es que la conductora se refirió durante una entrevista con su colega Adela Micha para el programa La Saga, en donde con total apertura habló de los detalles de su salida de la televisora.

“Me quitaron la exclusividad, me pasaron a correr hace como cinco años…”, comentó de lo más sincera, ante la expresión de sorpresa de Micha, quien escuchaba con mucha atención las palabras de su amiga. Por supuesto, Fernández ahondó en más detalles sobre ese episodio de su vida profesional, para revelar la cantidad de dinero con la que quedó saldada su relación laboral con la televisora, en la que consolidó un público que, hasta este momento, continúa brindándole su apoyo de manera incondicional. “Entonces, después de 45 años de trabajo diario, mi liquidación fue de un millón de pesos…”, agregó la ‘Dama del Buen Decir’.

