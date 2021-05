'Se le está haciendo justicia a mi hija...', la reacción de Sylvia Pasquel a la serie de Luis Miguel

Sin duda alguna, la serie biográfica de Luis Miguel ha dado mucho de qué hablar cada semana con el estreno de un nuevo capítulo. Y aunque se han tocado diversos temas de la vida íntima del cantante, sin duda ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la relación del artista con su hija Michelle Salas, a quien tuvo en su juventud con Stephanie Salas, una situación que ha sido retratada en los primeros dos capítulos de la serie, en donde incluso han aparecido dos personajes inspirados en ellas. Y aunque las integrantes de la dinastía Pinal han decidido mantenerse al margen de lo que sucede en la serie, no ha sido así con la actriz Sylvia Pasquel, madre y abuela de Stephanie y Michelle, quien ha fijado una postura respecto a la forma en la que se ha tratado este capítulo de la vida de su familiar, así como lo que opina de esta serie producida por Netflix y que cuenta con la aprobación del intérprete de Sol, Arena y Mar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla con el programa Venga la Alegría que la primera actriz expresó su sentir respecto a la forma a la que ha sido retratada la situación que vivieron con familia hace más de 30 años, y que decidieron manejarla fuera del ojo público, a pesar de que siempre se vieron rodeadas de rumores y especulaciones a las que prefirieron hacer oídos sordos. "Por fin se ha tratado con justicia a mi hija porque realmente ella siempre fue una mujer muy respetuosa, una mujer muy entregada a su hija, sin necesidad de estar haciendo escándalos ni reclamos públicos", mencionó la actriz sobre la forma en la que ha sido retratada Stephanie en Luis Miguel, La Serie.

Al ser cuestionada sobre los años en los que Luis Miguel estuvo ausente en la vida de su hija Michelle, la hija mayor Silvia Pinal se refirió al reencuentro que su nieta tuvo con su padre, ya hace algunos ayeres, asegurando que entre ellos no existe más que amor. “Se les hace justicia (en la serie) en cuanto al amor y a la buena disposición que hubo para un encuentro y acercamiento de Michelle con su papá. Al final del día se dio el encuentro y la verdad, los dos se quieren mucho”, señaló Pasquel con toda seguridad.

VER GALERÍA

Sobre si ella tendría algún reclamo o sugerencia para los guionistas de la serie, sobre todo por los temas tan delicados que se han tocado sobre la historia de su familia, Sylvia hizo gala de su buen humor e incluso bromeó con la situación. “(Sí) tengo una queja, mi casa es más bonita que la que ponen ahí”, dijo entre risas, dando a entender que por lo menos para ella, la forma en la que se ha retratado esta situación ha sido de su agrado, por lo que no tiene ninguna queja para la producción, aunque sí para el departamento de ambientación.

¿Qué opina Stephanie Salas sobre la serie de Luis Miguel?

Tal como lo comentó en un comunicado, un par de meses antes del estreno de la primera temporada de Luis Miguel, La Serie, Stephanie se había sincerado en las páginas de nuestra publicación (edición 575, febrero de 2018) sobre su historia con Luis Miguel, entrevista en la que además expresó su profundo agradecimiento por haber hecho realidad su sueño de convertirse en madre. “Me hará recordar mucho esa parte de mi historia. Soy la madre del primer hijo de Luis Miguel (nuestra hija Michelle), por lo que formo parte importante de su biografía. Creo que es un buen momento para hacer la serie, solo espero que si los productores van a mencionar mi historia con él, lo hagan de una manera ética y respetuosa”, comentó la actriz al ser cuestionada sobre el entonces próximo estreno de la producción de Netflix. “Siempre he creído que para todo existe un momento, y creo que, para mí, este es el momento correcto para abrir mi corazón y compartir esa etapa tan importante y tan maravillosa de mi vida. Nunca la he ocultado, pero jamás la había contado de esta forma tan sincera y tan desde el fondo de mi corazón, y no pienso volver a tocar el tema ya que quiero darle vuelta a la página”, agregó en la entrevista al explicar su decisión de abrir su corazón sobre el tema.

VER GALERÍA