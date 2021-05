América Fernández celebra cuatro meses de amor al lado de su guapo novio

Sin duda alguna, América Fernández ha encontrado en sus redes sociales el espacio perfecto para acercarse a sus fans y compartir con ellos los momentos más importantes de su vida familiar y personal, así como sus mejores looks y las increíbles capturas que suele hacer con su lente. Tal y como lo hizo recientemente, cuando se dejó ver de lo más enamorada y feliz de su guapo novio, Brando Rosales, con quien este fin de semana celebró sus primeros cuatro meses de relación. Recordemos que fue a inicios del mes de enero cuando la hija de 'El Potrillo’ comenzó a dar las primeras pistas de que su corazón nuevamente se encontraba muy contento, luego de un tiempo en el que las publicaciones de pareja no habían aparecido en su horizonte.

Fue a través de su Instagram Stories donde compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más feliz, posando al lado de su galán, quien la abraza tiernamente. Sobre la postal, América gritó a los cuatro vientos el amor que siente por su novio, celebrando que han cumplido un mes más de mucho amor. “Cuatro meses. Te amo”, escribió la joven cantante entre emojis de corazón, dejándose ver de lo más ilusionada, luego de haberse dado una nueva oportunidad en el amor.

Por lo que ha dejado ver en sus publicaciones, América se encuentra muy contenta con su nueva relación, que ahora sus redes sociales se han llenado de lindas postales en las que aparece disfrutando de su nueva relación, posando de la forma más romántica al lado de Brando. A pesar de esto, la melliza de la cantante Camila Fernández ha compartido pocos detalles de su relación, procurando mantener la discreción con la que siempre ha manejado su vida privada. Eso sí, siempre compartiendo uno que otro vistazo del gran momento personal por el que atraviesa.

Fue el pasado 20 de enero cuando de lo más espontánea, América compartió en su Instagram un par de fotos en las que se le veía totalmente feliz en los brazos de su nuevo novio, a quien prefirió no etiquetar. Si bien no agregó más que algunos emojis con corazones en su descripción, la imagen habló por sí misma, mostrando una velada de lo más romántica, con una espectacular vista nocturna de la ciudad. Tan pronto compartió estas fotografías, las reacciones no se hicieron esperar. Camila, su melliza comentó: "Tan lindos", mientras que su hermana menor, Valentina escribió: "Cuties!", agregando además algunos emojis de corazón.

Las primeras pistas sobre su nueva relación

Si bien, en enero fue la primera vez en la que América y Brando posaron juntos como pareja, en diciembre del año pasado, América ya se había dejado ver en compañía de su novio, aunque a través de una publicación de su madre, América Guinart, quien compartió una postal familiar en la que aparecían los hijos de El Potrillo, quienes se reunieron en aquella ocasión en el refugio que el cantante tiene en Puerto Vallarta para una especial celebración. Camila acudió con su esposo, Francisco Barba; Alex Fernández con su prometida Alexia Hernández, y América se dejó ver junto a un misterioso joven a quien su madre no etiquetó, pero que sembró dudas sobre un posible nuevo noviazgo.

Poco después de aquel posado con los Fernández, América volvió a presumir su amor, y fue entonces que reveló el misterio sobre la identidad de su nuevo galán, pues esta vez lo etiquetó. Brando Rosales es el nombre del novio de la hija de El Potrillo, de quien ella se ha referido como "mi amor" en más de una ocasión, y con quien se ha dejado ver de lo más enamorada ahora que han cumplido cuatro meses de mucho amor.

