Vanessa Bryant acompaña a su hija Natalia en su debut como modelo

El infinito amor que Vanessa Bryant siente por los suyos ha sido la mayor motivación para superar las adversidades que la vida le ha puesto enfrente, y se ha convertido en un pilar e inspiración para su familia. Natalia, su hija mayor, ha encontrado en ella no sólo una fuente inspiración, así como un apoyo incondicional en cada una de las aventuras que empieza a emprender: su incursión en el modelaje y su ingreso a la universidad. Madre e hija han buscado plasmar ese lazo tan especial que las une un nuevo proyecto juntas: una campaña con Bulgari, una de las firmas de joyería más renombradas, la cual se da a unos días de que se festeje el Día de las Madres.

VER GALERÍA

MÁS NOTCIAS COMO ÉSTA:

“Es posible que la gente no recuerde lo que hiciste o puede que no recuerden lo que dijiste, pero recordarán cómo los hiciste sentir, y esa es la lección que he aprendido siempre, que he llevado a cabo a lo largo de mi vida”, reflexiona Natalia en uno de los cortometrajes dirigidos por Luke Gilford que forman parte de la campaña El Legado de una Madre, creada por Bulgari en colaboración con Vogue. La joven de 18 años, quien este año fue fichada por una famosa agencia de modelos, ha destacado además la admiración que siente por su mamá. “Eres la persona más fuerte que he conocido, nos conectamos en un nivel completamente diferente, y siento que eso es raro en las relaciones madre-hija”, asegura.

VER GALERÍA

La joven aprovechó esta oportunidad para expresar su profundo agradecimiento hacia su madre, por cada una de sus enseñanzas. “Siempre buscas el lado positivo en cualquier situación. Me enseñaste eso desde que era más joven y siempre lo he llevado conmigo”, agrega la también universitaria. “Siempre tratas de encontrar la bondad en las personas y en cada situación, eso lo admiro”, continúa. Por su parte, Vanessa quiso manifestar el profundo orgullo que siente por su hija y por cada uno de los logros que ha cosechado. “Desearía haber tenido a alguien como tú cuando estaba creciendo, es como si fueras una estrella del norte para todos tus amigos”, comenta.

De este modo, madre e hija mostraron su faceta más personal en esta campaña grabada en la calidez de una casa en Beachwood Canyon. Dueñas de una belleza excepcional, ambas mostraron su porte y elegancia luciendo joyas de las icónicas colecciones Serpenti, B.zero1, Divas 'Dream de Bulgari.

VER GALERÍA

Natalia y su amor por la moda

Vanessa no podría estar más feliz por su hija, ya que ésta se encuentra disfrutando de una etapa muy importante y con un prometedor camino por delante. Y es que Natalia tendrá que alternar su vida universitaria con su trabajo como modelo, pues en febrero una reconocida agencia la anunció como su nuevo fichaje. “Siempre me ha interesado la moda desde muy joven. Tengo un amor por la industria y desde que tengo uso de razón quise modelar”, expresó Natalia en un mensaje con el que la empresa anunció la llegada a sus filas. “Hay mucho que aprender, pero siento que esta es una gran oportunidad para aprender y expresarme de manera creativa. ¡¡Estoy más que emocionada y honrada de ser parte de la familia IMG!”, se lee en la publicación de Instagram que fue retomada por ella y por su madre en sus propias cuentas. “¡¡¡Yay Nani!!! Te amo. Estoy tan feliz por ti bebé”, comentó Vanessa en aquel momento.

VER GALERÍA