Nina Rubín revela detalles de su primer beso: 'No nos lo tomábamos en serio'

La frase ‘de tal palo, tal astilla’ no podría estar más acertada en el caso de las hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin, pues Mía y Nina han demostrado ser muy talentosas. Mientras que la mayor de las hermanas está alistando una gira de conciertos y nuevo disco, la menor ha destacado en la actuación. Además de sus participaciones en teatro y cine, la adolescente de 14 años se ha convertido en una estrella de telenovelas, pues es parte del elenco de una exitosa producción de Televisa. Esta colaboración le ha dado la oportunidad explorar su faceta como actriz y vivir nuevas experiencias, tal como lo hizo junto a uno de sus jóvenes colegas cuando dio su primer beso, tanto en la pantalla como en la vida real. Nina se ha abierto sobre esta y otras vivencias en el set y ha revelado el valioso consejo que le ha dado su mamá sobre su incipiente carrera.

Nina se sumó a las grabaciones de Te Acuerdas de Mí, telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, en la que encarnó a una joven inteligente y estudiosa que pasa por distintas situaciones propias de su edad. Una de las más sobresalientes fue sin duda cuando su personaje, Fabi, se enamora de Eddy, con quien tiene su primer beso. Esta escena, que pudiera parecer común en cualquier melodrama, fue especialmente significativa para la joven intérprete pues nunca había besado a nadie ni dentro ni fuera de la pantalla. Sin embargo, lejos de que este segmento resultara difícil de grabar, a decir de ella misma, fue bastante sencillo debido a una simple razón: su buena relación con su colega Alessio Valentini (Eddy). “Como nos llevábamos tan bien y no nos lo tomábamos en serio, o sea después de la escena hacíamos una broma o nos reíamos, entonces no fue nada difícil”, dijo en entrevista para People En Español.

Estos jóvenes y talentosos actores lograron entablar una buena amistad que los ayudó a plasmar en la pantalla una relación más natural y que sus personajes realmente proyectaran química. “La relación que tuvimos nosotros dos como amigos ayudó mucho a hacer la historia de Eddy y Fabi en pantalla, porque sí la relación de Fabi y Eddy no solo es amor, es una amistad muy, muy fuerte en la que ellos saben que se pueden aconsejar”, aseguró la hija menor de Andrea Legarreta.

Sus consejeros y fans número 1: sus papás

Y así como su amistad y compañerismo con sus colegas en el set fueron muy importantes para interpretar su papel en esta telenovela, también fueron determinantes el apoyo y consejos que recibió de sus famosos papás. “Tener a mis papás que estén conmigo todos los días apoyándome y amándome... Estar en este proyecto y que ellos estuvieran todo el tiempo ahí y todo el tiempo dándome consejos y siempre cuando los necesitaba eran: ‘Nina qué tienes, te escucho, cómo te sientes’”, expresó agradecida. “Aparte de que son grandes papás, son muy amorosos, muy chistosos, son unos papás que siempre están ahí”, agregó.

A medida que suma experiencias en su prometedora carrera en la pantalla, Nina ha ido guardando valiosos aprendizajes sobre el medio artístico y sobre su papel en él. Además, hay consejos que ella atesora y que seguramente serán un pilar en su vida más allá de los reflectores, como el que le ha dado su mamá. “Yo creo que el más importante que me ha dado es 'nunca dejes de creer en ti'. Y puede sonar muy clásico, pero es verdad, no puedes interpretar o hacer lo que más te gusta sin creer en ti”, contó la joven actriz. “No puedes esperar todo el tiempo la aprobación de las personas y a que te aplaudan y a que ellos te digan que está bien. Tú tienes que saber que está bien, tú tienes que ser la jueza de ti mismo”, aseguró.

