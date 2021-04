A 16 años de la partida de su mamá, María Levy confiesa: 'Es un dolor que nunca voy a dejar de sentir'

Hace 16 años el mundo del espectáculo en México se sacudió con la noticia del sensible fallecimiento de Mariana Levy. La actriz sufrió un infarto fulminante, luego de presenciar un asalto. Lo ocurrido significó un duro golpe para la familia de la entonces estrella de Nuestra Casa, tal como lo ha confesado su madre, Talina Fernández, en algunas ocasiones. Ahora, en medio del aniversario luctuoso de la conductora, María, la mayor de sus hijos ha hecho una profunda reflexión sobre aquellos hechos que marcaron su vida y la de sus seres queridos, y aunque ha admitido que el dolor por haber perdido a una persona tan importantes sigue y seguirá presente, ella está convencida de que la mejor forma de honrar la memoria de Mariana es siendo feliz.

A sus 25 años, María cuenta con una gran madurez, resultado de sus propias vivencias, pero también de las invaluables enseñanzas que ha adquirido de personas tan importantes como lo es su abuela, por eso no es de extrañar que, al hablar de la partida de su mamá, cite las palabras de Talina. “Algo que dice mi abuela, que es muy sabio como ella, dice: ‘El dolor no lo eliges, pero el sufrimiento sí’”, comentó en entrevista para el programa Ventaneando. “Todos pasamos por situaciones de dolor y ese dolor es nuestro y está bien, no que está bien o esté mal, simplemente es, fue y siempre será. Hacerlo parte de nosotros pero que nos ayude como un impulso para seguir adelante, no identificarnos con el dolor en el pasado, estar muy en el presente y justo, decidir no sufrir”, reflexionó la joven.

Dando un ejemplo de resiliencia, la fotógrafa aseguró que, aunque el dolor está presente, ella ha elegido asumir la partida de su mamá sin sufrimiento. “Muchas veces tenemos el concepto de que la vida es una batalla, y yo digo que no, me gusta quitarles la connotación negativa a las cosas. Todo sufrimiento, toda situación es muy relativa, es un dolor que nunca voy a dejar de sentir, que ahí está, que es mío, pero por el cual decidí ya no sufrir”, expresó. “¿Cuál es la mejor manera de honrar a mi mamá? Pues seguir creciendo, y buscar mi paz interior, rodearme de amor y mucha alegría”, agregó.

“Obviamente es dolorosísimo perder alguien que amas, te quitan una parte de ti, o sea, claro que es doloroso, pero no hay cosa más natural que la muerte, es parte de la vida”, continuó María en su profunda charla. “Es entender que nada dura para siempre, que la vida se trata de cambios”, explicó. Y antes los distintos panoramas, ella está convencida de su decisión. “Y tenemos de dos sopas: O tomar la decisión de identificarnos con ese dolor, con ese duelo y quedarnos estancados ahí y justificar todo nuestro malestar… O decir: ‘Sí me duele, es mi dolor, y voy a honrar a esta persona siendo muy feliz”, expuso. “Yo creo que las personas que nos aman y se van, lo último que quieren es vernos sufrir”, aseguró.

Mariana, siempre prensente en la memoria y corazón de sus hijos

Hace apenas unos días, José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de la fallecida actriz, quiso dedicarle unas palabras a su mamá, en el que hubiera sido su cumpleaños. En su breve, pero muy sentido mensaje, el jovencito quiso expresar el gran amor que siente por su madre y lo mucho que la echa de menos. “Feliz cumpleaños mamá. Te extraño cada día, te mando un beso hasta donde estés. Te amo”, escribió el pasado 22 de abril compartiendo además un collage con tres postales en las que aparece Mariana posando sonriente. Por su parte, Paula, hermana menor de María, también le ha dedicado cariñosos mensajes a su mamá por medio de las redes sociales, dejando ver que su memoria la acompaña en todo momento. “Feliz cumpleaños donde sea que estés. Qué orgullo ser tu hija”, escribía el año pasado al conmemorar en natalicio de su mamá.

