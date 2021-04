Salma Hayek celebra el triunfo de Anthony Hopkins en el Oscar bailando con el actor

El pasado domingo, Anthony Hopkins hizo historia en los Oscar 2021 al convertirse en el ganador de la categoría de Mejor Actor de mayor edad, con 83 años. Sin embargo, el intérprete no asistió a la gala a recoger su premio y de hecho, el actor estaba dormido en su casa de Gales cuando se anunció su triunfo, según reveló su agente. Eso no significa que para el legendario actor el reconocimiento del que fue objeto en los Oscar el pasado 25 de abril no significara nada o no le haya emocionado. Todo lo contrario, pues las celebraciones no han parado y tras haber agradecido por su premio en un video que publicó en sus redes sociales al otro día de la premiación, ahora se le ha visto de lo más emocionado, celebrando su triunfo en compañía de otra estrella de Hollywood: la mismísima Salma Hayek.

Fue la protagonista de la película Frida quien compartió un divertido video en su perfil de Instagram donde se le puede ver de lo más feliz, bailando al ritmo de la música, muy bien acompañada de Anthony Hopkins, quien acompaña a su colega en su baile, mismo que termina con un fuerte y fraternal abrazo. Junto al video, la actriz reveló el motivo de su celebración, dejando en claro la admiración que tiene por el icónico actor. “Celebrando con el rey Anthony Hopkins su segundo Oscar por su extraordinaria actuación en The Father”, compartió emocionada la actriz. Por supuesto, Anthony ha correspondido al gesto de su gran amiga y debajo ha comentado: "Gracias reina por el amor y las risas. Fue un día hermoso y memorable".

No es la primera vez que el actor se deja ver disfrutando de un momento de baile, pues apenas hace unas semanas, Anthony compartió un video en su perfil de Twitter, donde se le puede ver vestido con una camisa de estampado hawaiano y unas bermudas rojas, bailando al ritmo de la canción Tu Sonrisa, del cantante Elvis Crespo. “Vibras de martes”, escribió el artista como descripción para el video con el que dio muestra de su ritmo y de su divertida personalidad, demostrando que más allá de la leyenda en la que se ha convertido, también es un hombre que disfruta de los ritmos latinos.

El homenaje para Chadwick Boseman

Aunque Anthony Hopkins no se presentó a recibir su premio a Mejor Actor en la pasada entrega del Oscar, sí se ha tomado el tiempo para agradecer a La Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood por el reconocimiento a su trabajo y por haberlo elegido entre sus compañeros nominados. Uno de ellos era el fallecido Chadwick Boseman, a quien Anthony ha dedicado un momento de su discurso de aceptación para rendir un merecido homenaje a su trayectoria y a su memoria. Desde Gales, su tierra natal, Anthony envió un mensaje de agradecimiento que ha compartido en su perfil de Instagram. “A los 83 años de edad, no pensaba que fuese a ganar este premio, de verdad que no. Estoy muy agradecido con la Academia", dijo el actor visiblemente emocionado teniendo como telón de fondo un hermoso paisaje natural galés.

Hopkins continuó con su discurso de aceptación dedicándole unas palabras al protagonista de Black Panther, quien estaba nominado en la misma categoría que Anthony por la película Ma Rainey's Black Bottom, y quien también era uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada, aunque de manera póstuma. "Me gustaría rendir homenaje a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado demasiado pronto", expresó conmovido, antes de volver a agradecer a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, encargada de organizar los Oscar, por el reconocimiento a su trabajo. “Y de nuevo, muchísimas gracias a todos, de verdad que no lo esperaba. Así que me siento muy privilegiado y honrado. Gracias”, finalizó.