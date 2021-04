Juanpa Zurita de Macarena Achaga: 'Es una mujer súper trabajadora, súper inteligente y por eso estoy enamorado'

Formar parte del elenco de Luis Miguel, La Serie, ha sido para Juanpa Zurita una de sus mayores satisfacciones, no solo por el hecho que esto representa a nivel profesional, pues en lo personal ha tenido la dicha de compartir esta aventura nada más y nada menos que con su novia, Macarena Achaga, un aspecto del que habló a corazón abierto en entrevista con HOLA.com México. Recordemos que la guapa joven es quien interpreta el personaje de Michelle, la hija de Luis Miguel en la historia, un papel que ha llamado mucho la atención entre los televidentes, quienes tuvieron la oportunidad de ver su actuación con la reciente transmisión del tercer capítulo de esta producción, que sigue sumando sorpresas en cada una de sus entregas.

Precisamente, Juanpa habló de cómo se siente al compartir créditos con Maca, quien se encuentra muy motivada por esta gran oportunidad, que entre otras cosas le ha merecido el reconocimiento de sus fanáticos, y por supuesto el de su novio.“Maca y yo nos conocíamos hace mucho tiempo, hace como seis o siete años, de alguna u otra forma el universo volvió a cruzar nuestros caminos y coincide con el lanzamiento de la serie que es súper chistoso, cómo de repente los tiempos terminan así…”, expresó el también influencer, reiterando que gracias a ese talento, la actriz de origen argentino ha logrado llegar hasta el punto en el que hoy se encuentra. “Estoy bien contento de compartir un proyecto con ella, se nota y veo por qué Maca está en donde está, creo que lo que ha hecho en la serie de Luis Miguel es impecable, es una mujer súper trabajadora, súper inteligente y pues por eso estoy enamorado…" aseguró durante la charla con Hola.com México, dando muestra de la gran admiración que tiene por ella.

Tan transparente como suele ser, Juanpa ahondó en las notables cualidades de Maca, una chica en la que ha encontrado no solo a una fiel compañera dentro del set, sino también a una cómplice de sueños con la que tiene muchas cosas en común, razón por la cual la química entre los dos surgió desde el primer momento. "Es una niña que tiene muchísima luz y muchísimo fuego adentro y obviamente por eso está donde está y esas son las cosas que me hacen que la admire y eso es lo que me hizo que yo cayera (enamorado)…”, confesó Zurita, quien ha hecho públicas las postales más lindas junto a su novia, con quien de hecho recientemente celebró su cumpleaños número 25.

La sorpresa de su noviazgo

Mientras los fanáticos se preguntaban qué ocurría en el corazón de ambos, Juanpa y Maca emprendieron una aventura fascinante; tomaron la decisión de escalar el Pico de Orizaba, un día inolvidable que además ha quedado para el recuerdo en un video, el primero que protagonizan juntos como novios y que sin duda fue la sensación entre quienes han seguido de cerca su romance. “Ella es Maca y la conocí grabando la serie de Luis Miguel o bueno, eso dicen los medios (realmente fue hace 6 años). Y desde entonces digamos que estamos pasando mucho tiempo juntos”, dice el influencer en un instante del clip, al mismo tiempo en que llama por teléfono a la actriz.

Cabe destacar que el día en que subieron al Pico de Orizaba, los dos dieron detalles de este momento a través de sus redes sociales, mostrándose muy discretos en cada uno de sus mensajes. Sin embargo, al llegar a la cima capturaron una imagen en la que se les puede ver juntos, fundidos en un tierno abrazo, con el que finalmente confirmaron que se encuentran juntos. “Se sufrió, se vomitó, se lloró pero al final se ganó”, se puede leer en la instantánea que acaparó toda la atención desde el primer instante. Así mismo, revelaron que su ascenso a la cima inició una noche antes, en punto de las 23 horas, con la finalidad de poder llegar al punto más alto antes del amanecer, un sueño que han conquistado y del que se sienten enteramente orgullosos.

