Paulina Peña explica su ausencia en redes sociales: ‘Es algo que ya necesitaba’

La decisión de Paulina Peña de hacer públicas sus redes sociales le ha dado la oportunidad de mostrarse tal cual es ante sus seguidores, y compartir con ellos todo tipo de experiencias, lo cual ha derivado en un cariño mutuo. Por eso, a muchos les extrañó que, tras celebrar su aniversario con Fernando Tena el mes pasado, la joven había permanecido ausente de sus cuentas, por lo que no tardaron en escribirle confesando que la echaban de menos. Ante estos mensajes de sus fieles followers, la hija mayor de Enrique Peña Nieto quiso explicar de viva voz las razones de este descanso virtual, y además agradecer de forma sincera a quienes se han preocupado por ella.

Con la sencillez y transparencia que la han caracterizado, Paulina se refirió a los mensajes que ha estado recibiendo debido a su ausencia en sus redes sociales. “Quería platicarles que he estado un poco melancólica porque he estado recibiendo muchos mensajes, obviamente muchos bonitos, que me extrañan, que extrañan mi contenido, que extrañan ver qué hago en mi día a día…”, contó en el primero de varios videos que publicó en sus Instagram Stories. La joven explicó que no había estado tan activa en sus cuentas porque necesitaba tomarse un descanso, sin embargo aseguró que se encuentra plena. “La verdad es que, como les había platicado, decidí tomarme un break de las redes, la verdad estoy muy contenta, creo que es bueno y es algo que yo necesitaba”, continuó.

Sincera, Paulina agradeció los mensajes de sus seguidores y confesó que ella también los ha echado mucho de menos. “De verdad gracias a todos los que me escriben, que se preocupan, estoy súper bien”, expresó. A su vez, explicó que otra de las razones por las que había estado un tanto a alejada de sus cuentas es el hecho de que ha estado enfocada en algunos proyectos, de los que prometió revelar detalles más adelante. “Estoy muy concentrada en proyectos que después espero poderles contar, y estoy bien, yo también los extraño y espero verlos pronto y a lo mejor un día de estos me encantaría platicarles un poco el por qué decidí…”, comentó, al parecer refiriéndose a este break. “Pero dentro de todo estoy súper bien, muy contenta con muchas cosas que contarles, de algo que he estado preparando y trabajando durante un año”, comentó.

Finalmente, la joven se despidió reiterando su cariño a sus seguidores. “Y bueno, nada más que sepan que aquí estoy, que los leo, que los extraño y que les mando un besote”, concluyó. Tras esta serie de videos, reiteró reafirmó su agradecimiento con un breve texto: “Todo el cariño y mensajes que leo diario. Muchas gracias por sus mensajes, créanme que los leo y les agradezco. Qué suertuda soy de esta familia que tengo aquí”, escribió Paulina, cuya publicación más reciente en su feed de Instagram fue el 19 de marzo, cuando compartió una foto junto a su novio Fer Tena con motivo de sus 6 años de relación.

Enfocada en sus proyectos y su vida personal

Esta no es la primera vez que Paulina decide alejarse un poco del mundo virtual en lo que va del año, pues a principios de febrero había estado también algo ausente, lo que como ahora, llamó la atención de sus seguidores. “Pasaba por aquí porque muchos de ustedes me han preguntado que por qué ya no estoy activa en redes. La razón es que decidí tomarme un tiempo, un tiempo que necesitaba tanto mentalmente como para poder enfocarme en mis proyectos”, explicó entonces, una respuesta muy similar a la que ha dado ahora. En aquella ocasión, la joven descartó que su ausencia se debiera a algún problema, y por el contrario aseguró que había encontrado la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. “También creo que es válido y muy necesario dar un respiro de las redes sociales. No por nada en especial, no pasó nada con nadie ni nada. Estoy en la cuarentena con mi familia y disfrutando cada día como debería de ser”, agregó entonces, manifestando de antemano su disposición a apoyar causas como la de los animales, tal y como lo ha hecho desde que abrió sus redes sociales.

