El Burro Van Rankin aclara la situación de su exclusividad con Televisa

A lo largo de más de 30 años, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin se ha consolidado como una de las personalidades fundamentales en Televisa, donde ha desarrollado su carrera entre la actuación, la comedia y la conducción, facetas con las que ha logrado ganarse el gusto del público. Sin embargo, en los últimos días, el actor se vio envuelto en un mar de rumores en los que se apuntaba a que la televisora había decidido retirarle la exclusividad y que de hecho quedaría fuera de las producciones en las que trabaja actualmente, como los son el programa Hoy y la serie 40 y 20. Para evitar cualquier malentendido y terminar de una vez por todas con las especulaciones, el mismo Jorge se ha encargado de aclarar las cosas y de revelar cuál es su situación actual con Televisa.

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, ‘El Burro’ explicó que, si bien, actualmente no cuenta con la exclusividad en Televisa, eso no significa que lo hayan corrido o que se la hayan retirado, como se llegó a asegurar en algunos medios de comunicación, dejando en claro que su trabajo dentro de la televisora está seguro y estable. “Mi exclusividad no me la quitaron, mi exclusividad se acabó en septiembre pasado. Yo no tengo exclusividad desde septiembre”, explicó el intérprete con total apertura en declaraciones retomadas en el canal de Youtube del reportero Edén Dorantes.

El actor ahondó en el tema y dejó en claro que aunque actualmente no está firmado como artista exclusivo de Televisa, no se trata de una situación definitiva y que incluso se encuentra en negociaciones con la empresa. “No tengo exclusividad, no me la quitaron, no la he renovado por cuestiones de que tengo chamba y eso. Y si no llegamos a un arreglo no pasa nada, yo tengo las puertas abiertas de Televisa”, comentó el intérprete, dejando en claro que en todos los proyectos en los que actualmente trabaja se encuentra muy a gusto y feliz por el buen recibimiento que ha tenido su trabajo entre el público.

Sobre los rumores que indicaban que el actor quedaría fuera del programa de la serie 40 y 20, Jorge Van Rankin dejó en claro que no es así y que de hecho, ya se encuentran a punto de comenzar a grabar la séptima y octava temporada, luego del éxito que han tenido las últimas dos temporadas. En cuanto al programa Hoy, en donde colabora con una sección de entrevistas, el presentador dijo: “Yo sigo en Hoy, me siguen pagando en Hoy, no tengo exclusividad, no tengo, no la he renegociado y sigo en la serie, ni me quitaron la exclusividad, se terminó en septiembre”, dijo con total seguridad, reiterando que su relación con la empresa es la mejor. “Yo seguiré entrando y saliendo por aquí por la puerta 3, ahí me pueden encontrar cuando vengo los martes a Hoy y a hacer mis entrevistas antes”, finalizó.

‘El Burro’, encantado con la llegada de su hija Carlota

Fue el pasado 27 de octubre cuando Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y su esposa Magda Bleizeffer dieron la bienvenida a Carlota, su tercera hija. Desde ese momento, el actor, quien ha estado muy presente en su desarrollo, pues está muy al pendiente del crecimiento de Carlota quien, con su ternura, ha conseguido que su papá se entregue por completo a su papel: “Mi princesita, mi amor, mi vida, encantada viendo tv. ¡Te amo Carlota!”, escribió hace un par de semanas en Instagram donde compartió un lindo video de la bebé mirando atenta la televisión, un gesto que refleja que cuando la niña sea un poco más grande, seguro se convertirá en fan de su papá, tal como sucede con sus hermanas mayores, Luisiana y Roberta.