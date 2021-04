Patrick Dempsey confiesa que lloró al despedirse nuevamente de McDreamy

El sueño de todos los fanáticos de Grey’s Anatomy se hizo realidad cuando, gracias a la trama que se ha manejado en esta temporada, se pudo ver el regreso de personajes que jamás se imaginó que pudieran volver. La serie que es conocida por matar a cualquier personaje, sin importar si es el protagonista, dio una alegría a sus seguidores al darse una licencia literaria en el guion y permitir la reaparición de los doctores más queridos. Si bien, el regreso de personajes como McSteamy, Lexie y George fue muy celebrado, el que rompió las redes sociales fue Patrick Dempsey. El querido McDreamy se reencontró con Meredith en la ahora famosa ‘playa’. Y no solamente se trató de un simple cameo, sino que Derek Shepard tuvo varias apariciones, pero esto llegó a su fin ante la tristeza, no solo de los fans, sino también de Patrick, quien se mostró conmovido con esta nueva despedida.

Patrick confesó que no fue nada fácil grabar esta nueva última escena, después de que el personaje que interpretaba falleció en la temporada 11 de la serie. “Todos lloramos al inicio y nos abrazamos. Para nosotros, en verdad era sobre mandar un mensaje de usar cubrebocas, cuidarse. Ellen y yo era como: ‘¿Qué podemos hacer juntos para tener algún impacto aquí?’. Eso pasó alrededor de la primavera del año pasado. Solamente era una acción positiva que resuena en más acciones positivas”, explicó el actor a Variety tras la transmisión en Estados Unidos del esperado capítulo.

Al tratarse de una historia en la que las cuestiones del corazón siempre prevalecen, no sorprendió que la escena final de Derek dura una conmovedora boda en la ‘playa’. “Pensé que fue una hermosa manera de cerrarlo. La intención fue en verdad darle a la gente alguna esperanza porque son una pareja tan icónica. Hemos perdido a tanta gente este año, (que) el pensamiento de que tenemos ángeles alrededor de nosotros, cuidándonos, es un buen mensaje para mandar en un mundo tan desolado en el que estamos viviendo. Así que para todos nosotros, fue un hermoso final para esta historia. Estoy tan agradecido de haberlo hecho y feliz de que a los fans en verdad les encantó”, dijo el actor a Variety.

Otro esperado regreso

Que si volver a Patrick Dempsey dando vida a Derek Shepard una vez más tiene muy contentos a sus fans de Grey’s Anatomy, en el camino del actor viene otro regreso que encantará a otro sector de su fandom. Si tú también habías caído rendida a los pies de Patrick en la cinta de Disney Encantada, debes saber que está por llegar una segunda parte de esta historia y sí, por primera vez en su carrera, Dempsey se prepara para cantar y bailar frente a las cámaras.

“La historia se pone mejor y mejor. Se está juntando un elenco increíble. Y en los números musicales, voy a poder cantar y bailar. El volver trabajar con todos otra vez después de 14 años es muy emocionante. En estos momentos necesitamos un escape. Necesitamos esas comedias románticas y esos musicales que saquen a la gente de estos letargos en los que estamos”, dijo Dempsey que en modo de broma recordó que el tiempo no pasa en vano, por lo que no sería extraño que la historia fuera sobre la crisis de la mediana edad. Feliz dijo: “Cantaré por primera vez. Nunca he cantado públicamente -y con buena razón. Así que ayúdenme. Espero que los fans lo acepten. Pero en verdad me han preparado para que salga bien y las letras son muy divertidas. Los números tienen coreografías verdaderamente buenas. Y la premisa va a ser interesante”.

