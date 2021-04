Eduardo Capetillo Jr sobre una de las etapas más difíciles de su papá: 'Me tocó vivirla de primera mano'

Desde hace un par de años, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán habían anticipado que regresarían a la pantalla, pero no en una telenovela, sino en un reality show que les permitiera abrirse como nunca al público y compartir con él los aspectos abrirían más íntimos de su familia. Y, finalmente esta promesa se cumplió, pues tal como lo habían anunciado a mediados de mes, el pasado fin de semana se estrenó el programa, con el matrimonio y sus cinco hijos como protagonistas. Si bien el primer episodio de la emisión se centró en gran parte en los preparativos del esperado aniversario de bodas de la pareja, también se mostraron conversaciones muy sinceras entre los integrantes de este clan, como la que sostuvo el actor con su primogénito a propósito de una de las etapas más duras de su vida, en la que se sintió rebasado por muchas cosas.

Uno de los fragmentos de la primera entrega del reality de los Capetillo Gaytán, transmitido por Univision, mostró la sensible conversación entre Eduardo y su hijo mayor, luego de que el joven confesara su deseo de incursionar en la música con un disco de regional mexicano. “Ah caray, ¿qué disco?”, comentó el cantante a su primogénito mostrando sorpresa mientras ambos paseaban a caballo. Más adelante, el papá confesó a las cámaras su sentir ante el anuncio de su hijo. “Me da miedo porque los hijos duelen”. Por su parte, Eduardo Jr reveló su impresión ante la reacción de su papá: “Se me quedó viendo así con cara de ‘en qué momento’”.

“¿Si sabes que no está fácil el negocio?”, continuó Capetillo en la charla con su hijo “Yo sé que no pero es lo que me encanta, es mi pasión, me encanta la música, y me gusta mucho cantar”, confesó el joven. “Está bien que sea tu vocación, pero es un negocio, sobre todo en estos tiempos tan complicados, pues complicado”, comentó el galán de telenovelas. “Yo creo que cualquier papá, yo creo que cualquiera, si le dices: ‘Me quiero dedicar a lo mismo que tú’, lo primero que te va a decir son todos los baches porque son lo que él vive”, reflexionó el joven en el espacio parecido al confesionario.

Comparte las lecciones más duras que le dejó la fama

Al hablar de su propia experiencia en el medio artístico, Capetillo se sinceró con su hijo sobre los aspectos menos positivos de la fama y el éxito, que en su caso derivó en que buscara ‘anestesiar’ algunos sentimientos. “Cuando te pega y está en los cuernos de la luna, pues te rebasa el ego, te rebasa la soberbia, y te lo digo porque a mí me pasó, no me lo contaron”, admitió el cantante, para luego revelar directamente ante las cámaras, más detalles de lo que vivió. “En mis principios como cantante, cuando llenaba estadios, cuando vendía millones de discos, sí me rebasó el ego, sí me rebasó la soberbia. Dejé muchas heridas profundas abiertas, muchas huellas de abandono abiertas que me llevaron a anestesiarlas, a anestesiar ese dolor con sustancias”, recordó Eduardo. “Estoy convencido de que la soberbia es el peor enemigo del ser humano, la soberbia te mata porque de ahí parte todo, tú eres tan fregón… ‘Yo soy tan fregón que yo controlo el alcohol, que yo controlo esto…’”, continuó el actor, quien en ocasiones anteriores ya se ha abierto sobre aquella etapa tan difícil que vivió y que afortunadamente pudo superar.

“No controlas nada porque en ese momento, cuando yo estaba tan mal dentro de mí, lo único que le entregaba a ese pequeñito de 6 o 7 años pues eran mis frustraciones, mi intolerancia”, dijo el actor refiriéndose a Eduardo Jr. Por su parte, el joven confirmó haber sido testigo de aquella situación por la que atravesó su padre: “Me tocó a mi vivirla de primera mano, no estaba tan chiquito como para no acordarme”, aseguró en el confesionario. “Lo lamento mucho”, expresó sincero el padre de cinco a su hijo, quien le dio una respuesta de lo más cariñosa: “No tienes nada que lamentar papá, después de todo lo que me has dado, lo que has hecho por mí, no tienes que lamentar nada”.

