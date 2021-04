El apasionado beso de Kourtney Kardashian y Travis Barker

La relación que sostienen Kourtney Kardashian y Travis Barker va viento en popa y atraviesa por uno de sus mejores momentos. Y aunque en un principio optaron por la discreción, actualmente la pareja ya no oculta su amor y en redes sociales se pueden encontrar las postales más románticas y las dedicatorias más cariñosas. De hecho, la socialité y el músico recientemente han dejado a sus seguidores sin palabras, pues se han dejado ver de lo más enamorados en una reciente publicación que ha hecho la mayor de las hermanas Kardashian en redes sociales, donde como nunca, se mostró de lo más pasional al lado del baterista de la banda Blink 182.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Kourtney gritó su amor a los cuatro vientos, en una foto en la que se le puede ver muy afianzada a su novio, vistiendo un revelador bikini color nude y besando pasionalmente el musico, quien por cierto la carga en brazos. Junto a la imagen, la socialité ha refrendado el gran amor que tiene por Travis y como pie de foto ha escrito un romántico mensaje en el que ha hecho referencia a como se siente actualmente. “Como en el cielo”, se puede leer en la publicación con la que sin duda no ha dejado a nadie indiferente.

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y el post de Kourtney ya acumula más de 5 millones de likes y miles de comentarios de fans y amigos de la socialité, quienes no dejan de celebrar el que ya no oculté su amor y se deje ver de lo más enamorada y feliz. Entre las reacciones destacó la de Barker, quien no dudó en dejar un comentario en el que hizo notar el gran amor que tiene por su hermosa novia. “Mi todo”, escribió el músico en la sección de comentarios entre emojis de corazón color negro, llamando la atención de todos los followers de ‘Kourt’, pues su comentario ha logrado juntar más de 23 mil corazones.

Fue a inicios de enero cuando comenzaron a sonar los primeros rumores que ligaban a Kourtney con el famoso baterista. A pesar de que no se habían dejado ver juntos entonces, el comportamiento inusual de Travis en redes sociales comenzó a causar sospechas entre sus seguidores. Y es que el artista comenzó a hacer cada vez más presente en las publicaciones de su novia, donde de forma discreta, pero insistente, dejaba algunos emojis de corazón, rosas y caritas enamoradas, así como halagos para la hermana mayor de Kim Kardashian. Sin embargo, el pasado 16 de febrero, a través de su perfil de Instagram, Kourtney compartió una foto en la que aparece su mano entrelazada con la de baterista, que debido a que es un amante de los tatuajes no hubo necesidad de que lo etiquetara para identificarlo. Como era de esperarse, esta noticia causó revuelo entre sus fans, que ya sospechaban que el nuevo dueño de su corazón era Travis, pues en enero pasado resultó muy sospechoso que ambos postearan imágenes del mismo lugar.

Una verdadera prueba de amor

Kourtney Kardashian encontró el amor durante esta pandemia. Después de su tormentosa separación de Scott Disick, padre de sus tres hijos, con quien ahora tiene una excelente relación por el bien de los pequeños y después de su relación con el modelo argelino Bendjima Younes, Kourtney fue flechada por Cupido nada más y nada menos que con su amigo y vecino de hace años, Travis Baker, de quien luce muy enamorado. Y al parecer el romance va viento en popa y ahora el músico lleva un tatuaje con el nombre de la empresaria en el cuello, además de convertirse en pieza clave del cumpleaños número 42 de Kourth, el pasado 18 de abril.

