Con una tierna foto al lado de Noah, ‘El Chicharito’ recuerda a su abuelito a un año de su partida

Para Javier Hernández Chicharito el 26 de abril será siempre una fecha que le llega al corazón pues fue un día como hoy, hace un año, que experimentó una de las pérdidas más importantes de su vida: la muerte de su abuelo, don Tomás Balcázar. El sensible fallecimiento del exfutbolista llegó justo en medio de la pandemia, situación que impidió que El Chicharito viajara a Guadalajara para despedir a quien, en vida, fue su gran inspiración para seguir sus pasos en el futbol. A 12 meses de su partida, esta tarde, el mexicano se tomó un tiempo para compartir con sus seguidores en Instagram algunos recuerdos de su abuelito, como el día en que conoció a su bisnieto, el pequeño Noah a quien sí tuvo la oportunidad de cargar entre sus brazos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para honrar la memoria de don Tomás Balcázar, El Chicharito compartió varias fotos y videos de su abuelo a quien le escribió: “Hoy se cumple un año de su partida. Nunca dejará de estar con nosotros, porque es imposible olvidarse de un ser humano con tantísima luz, una alegría contagiosa, con un enorme corazón y una bondad impactante”. El tapatío escribió estas líneas sobre una divertida imagen de don Tomás donde muestra el espíritu jovial que lo acompañó hasta sus últimos días. Chicharito también posteó un video en el que aparece su abuelito llorando luego de verlo jugar en el Club Guadalajara, donde el orgullo por El Chicharito lo conmueve hasta las lágrimas.

VER GALERÍA

Chicharito aprovechó este clip donde aparece don Tomás, visiblemente emocionada, diciendo: “Lo quiero como siempre, con el alma”, para expresarle su amor: “Así nos seguimos amando, con toda el alma. Gracias por todo viejo”, escribió el futbolista sobre este video. Otro emotivo recuerdo que compartió Chicharito fue donde vemos a don Tomás cargando a Noah, a quien conoció cuando el pequeño era un bebé: “Aquí con mi cachetón”, escribió al lado de un emoji de corazón. En estas imágenes queda claro lo importante que fue para él que su abuelo conociera a su hijo a quien, por cierto, tenía mucho que no aparecía en las redes sociales del futbolista, pues los rumores de que ha terminado su relación con Sarah Kohan, mamá de sus dos hijos, son cada día más fuertes.

Para El Chicharito su abuelo es uno de los grandes ejemplos en su vida, de hecho, gran parte de su gusto por el futbol vienen justo de su legado. Tras el fallecimiento de don Tomás, el mexicano abrió su corazón en una transmisión en Instagram donde admitió que la partida de su abuelo fue un golpe muy duro para él: “Me encantaría verlo, hablar con él escucharlo, sentirlo, pero lo estoy haciendo de otra manera. He llorado mucho, ya saben que yo lloro mucho, lloro de felicidad, de tristeza, cuando me enojo. Se nos fue un integrante del dream team, como nosotros le decimos. No hay palabras para describir este sentimiento, y los que han vivido la pérdida o la muerte de un ser tan cercano, saben de lo que estoy hablando”, reconoció.

VER GALERÍA

Don Tomás, un gran ejemplo para la familia

Según contó en aquella conversación, don Tomás es el gran pilar de todo el clan: “Mi abuelo es una figura muy gigantesca en mi familia, obviamente estoy triste”, comentó. El futbolista aprovechó para enlistar las cualidades que hizo de su abuelo su principal ejemplo a seguir: “Recordar a don Tomás Balcázar es recordar a un ser humano completamente leal, muy bondadoso, con un carácter muy fuerte, pero a la vez muy amable, siempre pensando en el prójimo, muy bromista, feliz, siempre con una sonrisa y muy amoroso con todos sus hijos, nietos, con todos”, comentó. El duelo por la muerte de su abuelo, El Chicharito lo pasó en Los Ángeles, rodeado por el apoyo de su esposa, pues debido a la pandemia no pudo estar con los suyos en México.