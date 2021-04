Benny Ibarra: 'Todo lo que hice, incluso cuando lastimé a mi esposa, fue por amor también'

Sin duda alguna, Celina del Villar y Benny Ibarra han formado uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Sin embargo, a lo largo de su relación, como pareja ha tenido que sortear algunos momentos de crisis y adversidad, mismos que les han dejado lecciones muy importantes que al final han terminado por fortalecer el amor que los ha unido por varias décadas. Precisamente sobre uno de esos momentos, es que el cantante se ha referido recientemente, abriendo su corazón para hablar de uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado como persona y como esposo, y de la forma en la que, de la mano de su amada Celina, lograron pasar de página y fortalecerse como pareja.

Fue durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de Yotube, que el artista de 50 años se refirió al momento en el que una publicación puso en jaque su matrimonio, poniendo en duda su estabilidad su relación, así como la reputación del cantante. Y aunque la pareja siempre ha sido discreta en ese sentido, finalmente el intérprete ha abierto su corazón y se ha confesado con el presentador. “Amor. Todo lo que necesitas es amor”, comentó Benny luego de ser cuestionado sobre la forma en la que como pareja enfrentaron esta situación. “Entender de ese amor todas sus vertientes y todas sus manifestaciones, porque yo todo lo que hice, incluso cuando lastimé a mi esposa, fue por amor también, mucho”, agregó convencido.

El también actor ahondó más en el tema y habló de las lecciones que este capítulo en su vida de pareja les ha dejado a ambos, y sobre todo a él, quien asegura ha sido el que más ha aprendido de esta dura experiencia. “Ahora que estamos retomando nuestra circunstancia como pareja, son dos cosas muy importantes: es un amor muy profundamente por uno mismo… No es lo que quieres, sino lo que te hace bien… Al final lo que me hace bien es una estabilidad, una estabilidad de la cual yo puedo despegar y ser el más grande artista que pueda ser, dar el mejor ejemplo para mis hijos, pero sobre todo para mí, lo que busco y lo que creo que buscamos ambos, y por eso estamos en donde estamos hoy, es porque estamos en paz”, reveló el intérprete de canciones como Cielo.

Benny admitió que en ocasiones este tipo de sacudidas vienen a mover los cimientos de una relación, pero al final sirven para demostrar que tan sólidos están como personas que han decidido pasar sus vidas juntos, y para crecer a partir de los errores. "Y si no vienen los huracanes, y si no vienen los temblores y si no vienen todas esas cosas que nos hacen reacomodar todo literalmente, no vas a crecer…”, comentó el cantante. “Y hay que meterle salsa, y pimienta, y azúcar y todos los condimentos que puedan ser. Celina y yo tenemos una vida ahora que no teníamos en nuestros ‘mejores’ momentos de hace 10 años”, expresó el intérprete.

¿Cuál es el secreto de su relación?

En la misma charla, Benny Ibarra fue cuestionado acerca del secreto detrás de su relación, pues recordemos que la pareja lleva junta más de 30 años y todo parece indicar a que seguirán acumulando más años de amor. “El secreto no es más que estar trabajando, porque es una superchamba de todos los días, una buena relación tiene que ser de trabajo, y es de tolerancia, pero sobre todo es de mucho amor", comentó el cantante. “El amor infinito no existe, el único amor infinito que tienes que tener es contigo mismo, estar en paz con lo que tú eres… Mi secreto para seguir una relación como la que tengo con Celina: tolerancia, paciencia, entendimiento y trabajo, y entender, y amor”.

