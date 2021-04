El conmovedor encuentro de Danilo Carrera y Marcelo, hijo de Michelle Renaud

A principios de este año, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron el fin de su noviazgo, noticia que tomó a muchos por sorpresa. Ante el desconcierto de sus fans, los dos accedieron a hablar abiertamente, y de manera conjunta, de las razones que los llevaron a tomar esta decisión, reconociendo de antemano que el amor entre ellos seguía constante. Y tan buena es la relación que han mostrado estos dos actores tras su separación, que no han faltado que se especule sobre una posible reconciliación. "No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti…”, dijo el galán ecuatoriano a Las Estrellas, quien incluso ha salido a dementir las versiones sobre un nuevo romance tras su ruptura con Michelle. Otra de las pruebas de que el cariño entre la ex pareja sigue intacto es el hecho de que la actriz no ha tenido objeción con que su hijo Marcelo conviva con Danilo. El intérpete ha confesado echar mucho de menos al niño, y tal parece que es un sentimiento mutuo, pues su reacción en un reciente video de su mamá habla por sí sola. El cuanto vio al actor, el pequeño corrió emocionado hacia él y los dos se abrazaron de manera muy efusiva, conmoviendo mucho a los seguidores de la actriz. “Cada vez que ha querido hablar conmigo yo he hablado con él, así que seguirá así… Los dos saben que lo que necesiten ahí voy a estar”, aseguró Carrera a dicho medio, palabras que cobran mucho sentido tras ver su reciente encuentro; haz click abajo para ver la emotiva escena.

