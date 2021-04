Así fue como festejó Alejandro Fernández su cumpleaños 50

Luego de haber vencido el Covid-19 y de haber sido dado de alta, Alejandro Fernández ha celebrado su cumpleaños número 50, dejándose consentir por el amor de sus hijos, quienes además de llenarlo de bellas palabras a través de redes sociales, acudieron al íntimo festejo que ‘El Potrillo’ ha organizado para festejar esta fecha tan importante, que además en este año en especial, ha adquirido un significado muy diferente al de otros años, pues es la primera vez que el cantante lo celebra convertido en abuelo. Recordemos que hace apenas unas semanas, su hija Camila le dio a Cayetana, su primera nieta, una nueva faceta con la que el intérprete de Te Olvidé se encuentra encantado.

A través de sus redes sociales, los hijos del ‘Potrillo’ han mostrado algunos pequeños vistazos de lo que fue la íntima fiesta de cumpleaños que ha tenido el cantante, en la que solo ha asistido su círculo más cercano, encabezado por sus retoños. Por lo que se puede ver en las publicaciones que han hecho, el festejo fue de lo más casual y relajado, pues incluso el cumpleañero optó por un look muy cómodo de playera en color blanco sin ningún tipo de estampado y unos jeans oscuros. Eso sí, no pudieron faltar los brindis con copas de vinos, los abrazos y los reencuentros, pues recordemos que hasta hace unos días Alejandro había permanecido en confinamiento debido a su diagnóstico positivo a Covid-19.

En una publicación que Camila Fernández hizo a través de Instagram Stories, se puede observar que la jovencita asistió a la celebración de su papá, quien se mostró muy efusivo y emocionado por tener a su hija a su lado y evidentemente a su tierna nieta, a quien recientemente Camila y su esposo presentaron a través las páginas de ¡HOLA! “Dicen que los primeros 50 años de la niñez son los más difíciles. Te Amo, cumple un millón más”, escribió la joven cantante sobre una fotografía en blanco y negro en la que aparecen Camila y su papá abrazados tiernamente.

Por su lado, Alex Fernández compartió una postal en la que posó junto a su guapo papá, compartiendo otro vistazo de lo que fue el festejo de los 50 años del ‘Potrillo’, en donde se puede observar una mesa con bocadillos, así como algunos floreros repletos de flores rosas. En la imagen, se puede observar al joven cantante vestido de elegante negro, posando de lo más sonriente junto a Alejandro, quien emocionado abraza a su ‘pequeño’ por la cintura. “El jefe”, fue el título que ha escogido Alex para su imagen, mostrándose así orgulloso de su papá.

Con el corazón muy contento

Durante su aislamiento, Alejandro Fernández también sorprendió con la noticia de que está enamorado y durante una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca admitió que su corazón ya tiene dueña: “¿Tenes pareja ahora?, ¿Tienes una compañera, una novia?”, lo cuestionó Raúl de Molina a lo que él respondió con un: “Yo estoy muy bien, sí. Pues en eso ando, sí. Sí tengo compañera”, admitió. Aunque no reveló la identidad de la mujer que le ha devuelto la sonrisa, el cantante dejó claro que está feliz y enamorado. A la lista de buenas noticias en la vida del cantante, se suma el nacimiento de su primer nieta, Cayetana, con quien debutó en su papel como abuelo: “Con la niña, qué te digo, voy a su casa, no hace nada más que comer y dormir y la agarro tres horas y me quedo viéndola, disfrutándola”, narró.

