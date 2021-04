'No hay un día que no te extrañe', Sofía Castro al recordar a su abuela en su primer aniversario luctuoso La joven actriz dedicó unas lindas palabras a su abuela, dejando en claro el gran amor que tiene por ella

El vínculo que Sofia Castro construyo con su abuela paterna, doña Socorro Castro Alba, era muy especial y único, por lo que la partida de quien fuera también madre de Verónica Castro ha dejado un vacío en su corazón imposible de llenar. Sin embargo, la joven actriz mantiene la memoria de su abuelita siempre viva, recordando en cada instante de su vida todas las enseñanzas que le dejó, así como todas las experiencias que juntas atravesaron. Tal y como lo ha hecho este 24 de abril, díe en el que se cumple el primer aniversario luctuoso de doña Socorro, una fecha que sin duda ha puesto sensible a Sofía, quien no ha dudado en rendirle un homenaje a su abuela.

Fue a través de Instagram Stories que la joven actriz compartió algunas lindas postales en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que vivió al lado de doña Socorro, aprovechando el momento para dedicarle unas emotivas palabras. “Un año de tu partida… Cuando te fuiste, te llevaste un cachito de mi alma contigo. No hay un día que no te extrañe. Sé que siempre estás cerquita de mí. No me sueltes nunca. Te amo Coco”, compartió conmovida la hija de Angélica Rivera, pensamiento que acompañó también de una fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriente posando abrazada a su abuela.

La actriz continuó con su mensaje hablando de lo mucho que extraña a su abuela, así como el compartir momentos tan cotidianos al lado de ella, como escucharla a través del teléfono o compartir secretos de belleza, agradecida por haberle dejado un gran legado de la mano de su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro. “Y a pesar de que te siento cerca, me hacen falta tus llamadas por teléfono, tus consejos, tus diademas, tus brillos, tus lentejuelas. Gracias siempre. Gracias por el gran papá que nos dejaste”, escribió la artista de 24 años sobre una linda postal en la que se le puede ver cuando era una niña, posando al lado de su abuela, quien carga en brazos a su nieta Fernanda, quien entonces era una bebé.

Una dura despedida

Fue el 24 de abril de 2020 cuando la familia Castro tuvo que dar el último adiós a Doña Socorro Castro Alba. En aquella ocasión, fueron sus hijos Verónica Castro y el ‘El Güero’ Castro quienes confirmaron la noticia a través de sus redes sociales. Y aunque la familia en general fue muy discreta ante esta situación, Sofía Castro se tomó el tiempo para abrir su corazón y hablar con sus seguidores sobre lo que estaba viviendo. “En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros siete, porque siempre estuvo sin importar qué. Siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que le alegraba el día tú llamada, siempre nos daba los mismos consejos: que nos cuidáramos porque éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado, que por nada del mundo dejara de perseguir mis sueños, que no hiciera caso a comentarios feos, que me pusiera mascarillas en mi pelo y que lo más importante era que me cuidara el cuello porque era lo que más rápido se arrugaba, que estaba muy orgullosa de mi por todo lo que había logrado”, recordó la joven actriz de forma emotiva.

Sofía continuó hablando de las experiencias vividas junto a su abuela, de las cosas que les contaba y de la forma en la que tanto a ella como a sus hermanas las consentía y las protegía. “Nos contaba historias eternas, siempre con mucha clase y elegancia, siempre hermosa con sus diademas en la cabeza, hacia la mejor leche de chocolate, nos defendía de los regaños de mi papá (aunque nosotras no tuviéramos la razón) sí... era la más alcahueta de todas y siempre con su bendición te hacía quedarte tranquila. Nos dejó el gusto por el animal print, todo lo que tuviera brillos y por Las Vegas porque nunca he visto una mujer con tanta suerte en un casino como ella y así puedo recordar muchas cosas hermosas y divertidas a su lado”, contó.

