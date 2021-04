Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebran el cumpleaños de su hijo Tadeo y recuerdan a su pequeño Dante

Sin duda alguna, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman pudieron cumplir uno de sus más grandes sueños al recibir a sus mellizos, Dante y Tadeo, quienes sin duda llenaron sus vidas de mucha alegría. Sin embargo, a tan solo unos meses de su llegada, la pareja tuvo que enfrentar la dolorosa partida del pequeño Dante, quien falleció debido a las complicaciones de salud que presentó tan solo unos días después de su nacimiento. A dos años de distancia, Ferdinando y Brenda han retomado su vida, fortalecidos en el amor que ambos tienen por Tadeo, quien se ha convertido en el centro de sus vidas, y llevando en el corazón a Dante, a quien tienen presente en todo momento y sobre todo, en fechas muy significativas. Tal y como lo han hecho este 24 de abril, día en el que los pequeñitos celebran su cumpleaños número dos, un momento que ha servido para que los orgullosos padres pudieran agradecer por la vida de su tierno bebé, y recordar a su pequeño Dante.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Ferdinando y Brenda compartieron algunos videos y fotografías en los que mostraron los primeros días de sus pequeñitos, así como lo mucho que ha crecido Tadeo, quien ahora es un niño encantador que se ha robado el corazón de los seguidores de sus papás con su rizada melena. El primero en pronunciarse en esta fecha en especial fue el actor, quien compartió una tierna imagen de Tadeo, acompañado de su hermano Dante. “¡Por fin ya es 24 de abril! Hoy el cielo y la tierra están de fiesta por el segundo cumpleaños de un par de ángeles. Gracias a Dios por tu vida pequeño Tadeo que éste y todos tus cumpleaños ¡sean maravillosos! Un abrazo hasta el cielo al ángel más hermoso, sonriente y guerrero: Dante”, compartió conmovido Ferdinando.

Por su parte, Brenda también felicitó a sus dos pequeños y no perdió la oportunidad de recordar a su pequeño Dante con unas emotivas palabras. “Felicidades a mis enanos bellos. Gracias a Dios por tanto que nos has dado, fiesta en la tierra y en el cielo los amo”, compartió la actriz en Instagram, replicando la fotografía que su pareja previamente había publicado en su perfil. “Feliz cumpleaños mi ángel hermoso. Te amo y te extraño mucho, pero se que donde estás eres feliz, y lo mejor de todo: sano. Fiesta en el cielo”, agregó la también modelo emocionada.

Para Ferdinando y Brenda es muy importante que su pequeño Tadeo crezca teniendo siempre presente a su hermano Dante, algo que a pesar de su corta edad, el menor poco a poco ha ido entendiendo, según ha revelado el mismo actor, por lo que procuran mantener su recuerdo vivo en cada instante de sus vidas. “Ve la foto de su hermano y primero decía Dan, ahora, ya dice Dante. Dante, fue su primera palabra y ni siquiera sabemos por qué, porque tampoco éramos tan insistentes en el tema y el primero nombre que pronunció en la vida fue el de su hermano”, comentaron Brenda y Ferdinando, en octubre pasado, también en entrevista con el programa Hoy. El actor bromeó sobre cuándo cree que su hijo diga su nombre: “Por supuesto que la tiene muy difícil no creo que vaya a decir tan rápido Ferdinando, pero sí, el primer nombre que dijo fue Dante”.

Un hermanito para Tadeo

En una reciente entrevista con el programa Hoy, Ferdinando Valencia reveló que ya han pensado en la posibilidad de agrandar su familia y darle una hermanito o hermanita a su pequeño, por lo que incluso ya han comenzado a trabaje en ello. “El otro día mi mujer me dijo que estaba mi sobrinita y que le dijo: ‘Tía, ¿ya no vamos a tener más niños?’ y Brenda le dijo que le habíamos estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar”, contó al programa Hoy. Sobre cuándo le gustaría que esto ocurriera, el actor aseguró que espera que la vida los sorprenda: “Vamos a seguir hablando con la cigüeña y a ver qué pasa, esas cosas se las dejo más a Dios”, explicó.

