Alejandro Fernández celebra su cumpleaños 50, el primero como abuelo

Los festejos no paran en casa de los Fernández. Y es que a unos meses de haberle dado la bienvenida a Cayetana, la integrante más pequeña del clan, ahora la familia se ha volcado en cariño para Alejandro Fernández, quien esté 24 de abril celebra su cumpleaños número 50, una fecha que sin duda será muy significativa para él, pues además de alcanzar el medio siglo de vida, es la primera vez que lo celebra convertido en abuelo, pues el pasado14 de marzo su hija Camila le dio a su primera nieta.

Como era de esperarse, la familia del actor, en especial sus tres hijos mayores, han hecho eco de esta fecha tan importante para toda la familia, y le han dedicado los mensajes más amorosos. El primero de ellos fue Alex, quien de una forma muy emotiva hizo saber a su papá lo mucho que lo admira. “De niño, yo le dije a Dios que quería ser grande pa' ser como tú... ¡Feliz cumpleaños, pá! Te amo”, escribió el joven cantante en su perfil de Instagram, donde además compartió una linda postal del pasado en la que se le puede ver muy abrazado a su papá y dándole un tierno beso.

A la celebración se ha sumado Camila, quien además compartió una linda imagen del día de su boda, en la que se le puede ver vestida de novia, tomada de la mano de su papá, quien viste un traje charro negro de gala y listo para entregarla en el altar. “Feliz cumpleaños mejor amigo. Te amo demasiado”, escribió la cantante como pie de foto para su emotiva postal. Por otro lado, América, la melliza de Camila, también le dedicó una serie de publicaciones a su papá a través de redes sociales, en donde ha compartido algunas fotografías en las que se le puede ver al lado del ‘Potrillo’, posando de los más felices y disfrutando de su compañía. “Que seas infinito pa. Te amo”, escribió la jovencita en una de las publicaciones que compartió a través de Instagram Stories.

Sin duda alguna, Alejandro Fernández tiene muchas razones para celebrar en este cumpleaños, pues atraviesa por una etapa personal inigualable. Y es que además de la reciente llegada de su nieta y de haber vencido al Covid-19, el cantante seguramente celebrará su cumpleaños en compañía de su nueva novia. Y aunque poco se conoce sobre la identidad de la mujer que le ha robado el corazón al cantante, él mismo admite estar muy contento al respecto. “Yo estoy muy bien, sí… Pues en eso ando, sí. Sí tengo compañera…”, expresó el intérprete de Nube Viajera durante una reciente entrevista con el programa El Gordo y la Flaca y sin entrar en más detalles.

Feliz en su faceta de abuelo

Aunque Alejandro Fernández se encuentra plenamente agradecido con todas las buenas noticias que la vida le ha dado en los últimos meses, asegura que el nacimiento de Cayetana ha sido uno de los aspectos más significativos para él, por lo que estar lejos de ella no es algo que le resulte sencillo. “Creo que estoy en un muy buen momento y estoy satisfecho con todo lo que me ha dado Dios y la vida, estoy súper agradecido, muy agradecido con el nacimiento de mi nieta Cayetana, se llama, y no veo la hora para regresarme y poder abrazarla otra vez…”, confesó visiblemente alegre durante la charla, en la que habló a corazón abierto de esta nueva aventura que lo tiene muy motivado.

