¿Por qué todos están hablando de Zac Efron?

Sin duda alguna, Zac Efron es el galán de películas por excelencia. Desde su aparición en la saga de Disney High School Musical, en 2006, el intérprete robó el corazón de millones alrededor del mundo, convirtiéndose en el amor platónico de muchos. De hecho, la fama de galán lo ha acompañado a lo largo de su carrera y en la actualidad sigue siendo uno de los favoritos de la pantalla grande. Es por eso que en su última aparición pública ha llamado la atención su apariencia, pues lució un tanto diferente del rostro, lo que de inmediato provocó una ola de reacciones en redes sociales.

El actor fue parte de un video promovido por Facebook, con el que se busca crear consciencia acerca de la importancia de cuidar del medio ambiente y de defender la vida silvestre, algo de lo que Zac es partidario, por lo que su participación en este evento no podía faltar. Sin embargo, el intérprete llamó la atención de todos al aparecer con un rostro un tanto inflamado, una barbilla más cuadrada y unos pómulos sobresalientes, lo que sin duda llenó de dudas a sus fans, ocasionando todo un debate en redes sociales sobre las posibles causas de su radical cambio.

Mientras que unos apuestan por la cirugía estética y el botox, otros se lo atribuyen a una posible reacción alérgica o a la picadura de un insecto, pues recordemos que Zac ha pasado una temporada en Australia grabando algunos capítulos de su serie Down to Earth, en donde se sumerge en la selva para explorar más de cerca la vida silvestre de ese país, llevando al límite sus capacidades de resistencia y sobrevivencia.

Recordemos que en 2019, Zac Efron tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Australia, luego de sufrir una fuerte infección que lo puso al borde de la muerte, según reportó en aquel entonces el diario The Telegraph. De hecho, fue el mismo actor quien se manifestó días después desde sus redes sociales, confirmando así lo que se decía en los medios y tranquilizando a sus fans, asegurando que se encontraba fuera de peligro y en casa. "Estoy muy agradecido con todos los que se han acercado. Enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y pude terminar las increíbles tres semanas allí. Estoy en casa para disfrutar de las vacaciones con mis amigos y familiares. Gracias por todo el amor y la preocupación, ¡nos vemos en 2020!", escribió en aquel entonces el intérprete.

¿Por qué no quiere volver a la vida fitness?

Durante una reciente entrevista con el canal de Youtube Hot Ones, Zac Efron se sinceró respecto al esfuerzo físico al que se sometió con tal de tener una figura atlética durante el rodaje de Baywatch y de lo complicado que fue mantenerse así durante las semanas que duró la filmación, algo que no disfrutó para nada y que terminó por quitarle de la mente la idea de mantener esa figura atlética que tanto ha sido admirada. “Fue muy importante el hacer Baywatch ya que me di cuenta, cuando terminé con la película, que jamás quiero volver a estar en buena forma otra vez. En serio. Fue muy difícil”, contó el actor que saltó a la fama gracias al papel de Troy Bolton en High School Musical.

Efron reveló que aunque le gustaba verse así, el esfuerzo que requiere tener un cuerpo como el que lució en esa película, prácticamente lo mantenía ocupado y distraído de otros asuntos, pues tenía que asegurarse de no perder de vista su objetivo: mantener su ‘six pack’. “Casi no tienes espacio para salirte de la rutina. Te tienes preocupar hasta del agua que tienes en el cuerpo porque hace que tu 'six pack' se vuelva un 'four pack'. Estupideces como esas", comentó el actor mientras comía unas alitas picantes y hablaba hacia la cámara.

