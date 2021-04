Kourtney Kardashian y Megan Fox disfrutan de una divertida cita doble

Después de que Kourtney Kardashian hiciera oficial su noviazgo con Travis Barker, la socialité y el músico ya no ocultan su amor y se pasean por Hollywood de la mano. La nueva pareja se ha mostrado muy cercana a otros famosos que también fueron flechados por Cupido, hablamos de Megan Fox y su novio, el rapero Machine Gun Kelly, con quienes mantiene una linda amistad. Luego de que, a finales de marzo, Kourtney y Travis, se dejaran ver en un evento de Lucha Libre de la UFC, al lado de la actriz y el músico, hace unas horas, los enamorados protagonizaron otra cita doble, esta vez, con motivo del cumpleaños número 30 de Machine Gun Kelly.

Como parte de la fiesta de cumpleaños que ofreció el novio de Megan Fox, Kourtney y Travis se convirtieron en invitados de lujo, tal como lo compartió el festejado en su cuenta de Instagram donde compartió un álbum con imágenes de su celebración, en el que destaca una imagen al lado de la mayor de las Kardashian y del baterista de Blink 182: “Creceré el próximo verano”, escribió el novio de Megan Fox como descripción de este post donde lo vemos muy feliz al lado de la actriz y de sus amigos que se reunieron para celebrar esta especial fecha a su lado.

En la imagen destaca un detalle que salta a la vista, tanto Kourtney como Megan lucen radiantes y muy enamoradas. Para este festejo, ambas famosas eligieron el negro como el color central de su outfit, la novia del cumpleañero optó por un estiloso crop top, cruzado en el escote, que dejó al descubierto sus abs de acero, que combinó con un pantalón de cuero a juego; mientras que Kourtney se dejó ver muy cómoda con una t-shirt y jeans también en negro, ambas lucieron su sonrisa como mejor “accesorio”. Aunque en el pasado no las habíamos visto juntas, ahora que Cupido las flechó con los músicos, las vidas de la socialité y la actriz se han unido para comenzar una linda amistad.

Antes de celebrar con los amigos de su novio, Megan le dedicó un cariñoso mensaje a Machine Gun Kelly a quien le escribió al lado de una foto de ambos: “¡Feliz cumpleaños a mi ángel rubio!”, se lee en su feed de Instagram donde hizo oficial su noviazgo con el músico en agosto de 2020, en medio de la polémica, luego de que su exesposo y padre de sus tres hijos Brian Austin Green expresara, en redes, su incomodidad por el gesto de su ex de compartir fotos de su actual pareja y no en su papel de mamá, señalamientos a los que ella les puso un alto con un mensaje en el que dejó claro que no busca exponer a sus hijos en redes sociales y que su relación con el músico no interfiere en su labor como mamá de Bodhi, Journey y Noah.

El nuevo amor de Kourtney

Igual que Megan, Kourtney Kardashian también encontró el amor durante esta pandemia. Después de su tormentosa separación de Scott Disick, padre de sus tres hijos, con quien ahora tiene una excelente relación por el bien de los pequeños y después de su relación con el modelo argelino Bendjima Younes, Kourtney fue flechada por Cupido nada más y nada menos que con su amigo y vecino de hace años, Travis Baker, de quien luce muy enamorado. Fue a mediados de febrero pasado cuando la socialité hizo oficial su noviazgo al compartieron una foto juntos en Instagram. Al parecer el romance va viento en popa y ahora el músico lleva un tatuaje con el nombre de la empresaria en el cuello, además de convertirse en pieza clave del cumpleaños número 42 de Kourth, el pasado 18 de abril.