Como nunca, Beatriz Gutiérrez Müller felicita a su hijo con una foto en redes sociales

Empeñada en promover la cultura y la historia, Beatriz Gutiérrez Müller es muy activa en redes sociales, pues a menudo comparte poesía y algunos interesantes datos sobre el pasado de México. Sin embargo, de vez en cuando, la escritora hace una que otra publicación más personal, ya sea alguna espontánea postal de la naturaleza captada por su lente o un posado junto a su esposo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la también académica, no suele publicar fotos de su hijo Jesús Ernesto, pero hoy que el jovencito ha llegado a los 14 años, ella ha querido hacer una excepción y dedicarle un post muy especial.

Desde temprano, la titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su hijo en su día. “Y nada... que ya hemos llegado a los 14 años”, escribió Beatriz, mostrando cierta incredulidad ante el fugaz paso del tiempo. En su publicación compartió una foto en la que se ve al jovencito siendo un niño mucho más pequeño, esbozando una discreta sonrisa mientras posa con unas gafas de sol y una gorra. “Felicidades, Jesús Ernesto. Te amamos. Te deseamos toda la felicidad que sea posible”, agregó la escritora en su publicación.

El año pasado, al celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo, Beatriz también quiso dedicarle un emotivo mensaje, aunque en aquella ocasión, como en otras anteriores, se limitó a compartir una ilustración alusiva a la ocasión y no una foto del jovencito, como lo ha hecho ahora, algo que sin duda ha llamado la atención. “¿Qué les puedo decir? Que desde aquel día llegó una felicidad a mi vida que no se va y no se irá nunca”, escribió entonces para felicitar a Jesús Ernesto, mostrando así su lado más sensible y maternal, como toda mamá orgullosa. La escritora ha tratado en lo posible de mantener al margen del ojo público su vida personal, sin embargo, eso no significa que no disfrute el tiempo con su familia. Y de vez en cuando, en ocasiones especiales como ha sido el cumpleaños de su hijo, no se reserva las ganas de expresar el enorme cariño que tiene por los suyos.

La mejor compañera de AMLO

Beatriz ha sido sin duda un gran apoyo para su esposo en su actual cargo, y no es raro que dedique espacio en sus redes sociales a promover sus mensajes y acciones. Pero de vez en cuando, sus publicaciones se tornan un poco más personal, tal como ocurrió hace poco menos de un mes, cuando compartió un posado de pareja, acompañado de una simpática publicación. “Les presumo: esta foto es de ayer con mi novio”, escribió la autora junto a la imagen, en la que se le ve tomada del brazo de López Obrador, ambos muy sonrientes ante la cámara. La fotografía fue tomada en el día en el que el mandatario rindió su primer informe trimestral de su tercer año de gobierno, ocasión en la que Gutiérrez Müller estuvo a su lado.

Tal como ella misma lo ha dejado ver, Beatriz es una amante de la poesía, de hecho, ella misma suele dedicar parte de su tiempo a escribir versos. Hace un par de años, al participar en un maratón de poesía en voz alta, la escritora hizo una romántica revelación respecto sus escritos de este género:“Toda mi poesía está dedicada a mi esposo”, dijo en declaraciones recogidas por El Universal durante el evento celebrado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que de acuerdo a dicho diario, leyó visiblemente conmovida Canto Último, poema de su autoría.

