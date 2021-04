José Joel defiende el nombramiento de su mamá como heredera universal e invita a Sarita a ver el testamento

La situación en torno al tema de la herencia de José José parece estar lejos de llegar a su fin, pues aunque recientemente se dio a conocer el nombramiento de Anel Noreña como heredera universal, la defensa de la hija menor del cantante, Sarita Sosa, ha manifestado su incredulidad ante el testamento que indicó esta designación. Luego de que la colaboradora de Hoy expresara su voluntad de dialogar con la joven al respecto, José Joel, primogénito de El Príncipe de la Canción, ha hecho lo propio y ha invitado a su hermana menor a ver dicho documento y ha defendido el papel de su mamá como única beneficiaria.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

José Joel se dijo convencido de la resolución que se dio a principios de esta mes, en la que Anel Noreña fue designada como heredera universal de José José luego de la lectura de su testamento en los juzgados de la Ciudad de México. “Si mi mamá, hoy por hoy, se está viendo que es heredera universal, albacea, que no hay otro testamento que de manera legal o jurídica sea el que tenemos aquí en México, pues por supuesto que la invitación tú entenderás que está abierta”, dijo el también intérprete en entrevista para el programa Sale el Sol, refiriéndose a la posibilidad de que su hermana Sara viaje al país para corroborar lo establecido en el documento. “Vénganse, aquí los recibimos, aquí les platicamos y pues obviamente sabemos todo lo que eso conlleva”, agregó.

El cantante señaló que, si Sarita y su familia tenían la intención de presentar un recurso legal contra el nombramiento de su madre como beneficiaria de la herencia de José José, posiblemente no tengan tanto tiempo para hacerlo. “Entonces ahorita, que ya le dimos lectura al testamento, y que quede muy claro que, si estas gentes querían impugnar o hacer cualquier desmán tenía que ser en este momento, entonces si no se lleva a cabo, pues el testamento ya se leyó, ya se estableció de manera legal y jurídica”, explicó, y además desestimó la validez del poder notarial que se dice posee la hija mejor de El Príncipe. “Pues lo que le haya sacado o firmado, este es el único testamento”, reiteró.

Pese a las diferencias que se han dado con su Sarita y su familia en Miami, José Joel se manifestó abierto a hablar conversar sobre el tema de la herencia, sin embargo, dado que ya se dio lectura al testamento hace unas semanas, aseguró que el tiempo para hacerlo hablar cara a cara ya pasó. “Si estas personas quieren entablar diálogo pues ya, de manera personal es tarde”, comentó. Apenas hace un par de días, Anel expresó también su voluntad a hablar con la hija menor de su ex marido y dejó en claro que no tiene la intención de dejarla desprotegida a ella ni a los suyos. “Yo creo que no lo haría, yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga: ‘Anel podemos arreglar las cosas sin tener que llegar a los abogados’ o como ellas quieran”, expresó, sin embargo, aclaró que en caso de que se opte por la vía jurídica, buscará que Sara Sosa cubra los gastos legales.

El abogado de Sara Sosa desestimó el nombramiento de Anel como heredera universal

Luego de que José Joel y Marysol Sosa celebraran el nombramiento de su mamá como heredera universal de los bienes de José José, el representante legal de Sarita manifestó su opinión al respecto, desacreditando tal designación. “Él murió en Miami, él era residente en Miami, la ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la Corte de la Florida hace, y la Corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser el representante legal, y es su hija Sarita…”, afirmó en entrevista para el programa Suelta la Sopa. Además, manifestó tener dudas respecto al documento que habría indicado como beneficiaria a Anel. “Si ellos lo tienen (el testamento) vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida. No creemos que sea válido, no creemos que exista, no lo creo. Además, en la Florida, una vez ella pasa a ser la exesposa, el testamento no es válido”, agregó.