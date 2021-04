'El Chicharito' Hernández ha sido captado con una popular influencer

La relación entre Javier El Chicharito Hernández y Sarah Kohan atraviesa por momentos en los que cada movimiento, es sujeto al escrutinio público, ello debido a los rumores de separación que los han acompañado desde hace un tiempo, de los cuales ellos han preferido reservarse sus opiniones. A principios de año, la modelo viajó a su natal Australia, donde permaneció varias semanas, situación que reforzó las especulaciones sobre su supuesta ruptura. Sin embargo, la mamá de dos regresó finalmente a la casa del futbolista en Los Ángeles, y esto, aunado a algunas misteriosas publicaciones, había hecho suponer que las cosas estaban mucho mejor entre ellos, incluso se dijo que el mexicano la estaba reconquistando. Pero en medio de las versiones sobre una reconciliación, se han dado a conocer algunas imágenes del delantero acompañado de la guapa influencer Caitlyn Chase.

El Chicharito fue captado hace un par de días junto a Caitlyn cuando ambos salían para recoger sus vehículos del estacionamiento de un club en Los Ángeles, imágenes que fueron difundidas por el programa El Gordo y La Flaca. Según detalló dicha emisión, el futbolista y la influencer habrían estado dentro del local por aproximadamente una hora y media, antes de que se retiraran, cada uno en su propio auto. Aunque muchos se han apresurado a afirmar que podría tratarse de un romance, lo cierto es que en el video no se muestra ningún gesto especialmente cariñoso entre ellos, pues se les ve actuar con la naturalidad de dos amigos, además, los dos iban vestidos con atuendos cómodos y relajados, lo cual bien podría reforzar la idea de un encuentro casual.

Esta no es la primera vez que El Chicharito y Caitlyn son relacionados, pues a mediados del pasado mes de febrero, circularon versiones de que ambos habían salido en una cita. Sin embargo, ha sido hasta ahora que se han difundido imágenes de los dos juntos. Aunque ahora su nombre ha acaparado la atención por su supuesto vínculo con el delantero mexicano, lo cierto es que Chase es desde hace tiempo una figura muy conocida en el mundo de las redes sociales. Tan sólo en Instagram cuenta con más de 150 mil seguidores, quienes suelen halagar su belleza y estilo en cada una de sus publicaciones. Sin embargo, entre ellos no figura hasta ahora El Chicharito, a quien tampoco sigue ella en esta plataforma. Según detalla en su perfil, Caitlyn es fundadora de su propia marca de productos para la piel.

¿Divorcio en puerta?

Según se dio a conocer en el programa de Univision, la misma noche en que El Chicharito fue captado junto a Caitlyn, Sarah Kohan disfrutaba de una cena con amigas. Sin embargo, tal como lo ha hecho en otras ocasiones, la modelo quiso evitar el contacto con la prensa y se alejó de las cámaras. Pero con lo que no contaba es con que una de sus acompañantes accedería a dar algunas palabras, las cuales resultarían reveladoras. “Es un proceso, pero no es su decisión”, comentó la joven al ser cuestionada sobre si la australiana y el futbolista estaban atravesando por un divorcio, tal como se ha especulado a últimas fechas. Sin embargo, esta entrevista fue muy breve, pues llegó otra amiga -al parecer la fotógrafa Taj Nihal- y la llevó con ella.

Tras aquella velada, que fue retomada por la prensa, Sarah tomó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje, el cual no pasó desapercibido entre sus seguidores. “A veces la gente no entiende las promesas que hace cuando las hace...", escribió, indicando que se trataba de una cita del escritor John Green. Junto a estas palabras, la modelo compartió un posado en blanco y negro, en el que se le ve usando un bralette y un pantalón a juego de satén. Aunque en su post ella no hizo ninguna referencia que indicara que tuviera algo que ver con su vida personal, para algunos hizo especial eco dadas las circunstancias que supuestamente envuelven a su relación con el padre de sus hijos.

