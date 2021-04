Gia, la hija de Pato Borghetti y Odalys Ramírez, muy molesta porque no la llevaron al casting de 'La Voz'

El trabajo que Pato Borghetti y Odalys Ramírez desempeñan en la mundo del entretenimiento ha sido sin duda una inspiración para su hija Gia, quien está empeñada en convertirse en una pequeña estrella. En más de una ocasión, esta nena ha mostrado en las redes sociales de sus papás que es dueña de un carisma único ante las cámaras, ya sea presumiendo sus atinados pasos de baile o cantando alguno de sus temas favoritos, tal como lo ha hecho con la canción Let It Go, de la película Frozen. Por ello, esta pequeña no entiende por qué sus papás no la dejaron participar en un casting para un concurso de talentos que llevó a cabo TV Azteca, empresa en la que trabaja su papá. "Gia está muy enojada porque no la lleve a las audiciones de La Voz Kids", escribió el conductor en su cuenta de Instagram al compartir un video de su nena. "Yo digo que todavía está muy chiquita, acaba de cumplir cinco", explica Pato en el clip, mientras su nena muestra una cara de desilusión. Pero ya que su hija no podrá por ahora subirse a u escenario como tanto anhela, sus papá le dio la oportunidad de interpretar para sus seguidores, la liinda canción de cuna que ella misma compuso para su hermanito Rocco, ¿quieres oírla? Haz click abajo.

