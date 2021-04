¿Qué ha dicho Vadhir Derbez sobre los rumores de romance de Aislinn?

Ha pasado ya más de un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron su separación, tiempo en el que ambos han dado muestra de la madurez con la que han enfrentado esta etapa de sus vidas, manteniendo una relación muy cordial y cercana, unidos en el amor que ambos tiene por su pequeña Kailani. Sin embargo, ambos actores no han logrado salvarse de los rumores en los que se asegura que ya han rehecho sus vidas con nuevas parejas. De hecho, recientemente comenzó a circular en un medio de comunicación información sobre que Aislinn ya habría comenzado una relación con un influencer y coach de vida. Y aunque la actriz no se ha pronunciado al respecto, su hermano Vadhir sí lo ha hecho, terminando así con la incertidumbre que ha rodeado la vida de la mayor de los hermanos Derbez en los últimos días.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, donde el guapo cantante fue cuestionado sobre los rumores que apuntan a que su hermana ha comenzado una relación con Jonathan Kubben, quien además es un conferencista con el que se le ha visto en más de una ocasión. Con el sentido del humor que caracteriza a todos los miembros del clan Derbez, Vadhir respondió a los cuestionamientos sobre la vida amorosa de su hermana. “Ah, no lo sé, que nos lo cuente”, dijo el intérprete entre risas e intentando evadir los cuestionamientos, en declaraciones retomadas por el programa Suelta la Sopa.

Ante la insistencia de los medios, Vadhir ahondó más en el tema, dejando en claro que por el momento su hermana se encuentra muy tranquila y que lo que se podría decir sobre su vida sentimental no es cierto, pues dijo, la actriz siempre está rodeada de muchos amigos. “Se vale tener amigos y así, no todas las personas con las que estamos quiere decir que son nuestras parejas”, sentenció el también actor, echando por borda todos los rumores que han envuelto a su familia en los últimos días.

No es la primera vez en la que la actriz se le relaciona con alguno de sus amigos. Hace unos meses, se decía que Aislinn sostenía una relación con el fotógrafo Jesh de Rox, con quien se le ha visto en más de una vez, compartiendo algunos viajes y conviviendo con su pequeña Kailani. Y aunque la hija de Eugenio Derbez nunca se pronunció al respecto, con el tiempo se fueron diluyendo esos rumores, hasta quedar en el olvido.

¿Qué ha dicho Mauricio Ochmann sobre la posibilidad de que su exesposa rehaga su vida?

Sobre todos estos rumores, Mauricio Ochmann se ha pronunciado, luego de que en un encuentro con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fuera cuestionado al respecto, dejando en claro su postura sobre este tema. "La verdad es que no me he enterado, ella no necesita aprobación mía para tener una relación, no hombre, para nada, ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera", dijo en febrero pasado en declaraciones retomadas por el programa Hoy.

El actor también fue cuestionado justamente sobre los comentarios que Aislinn hizo hace un tiempo en su podcast La Magia del Caos en los que afirmó que es posible separarse de alguien mientras se le sigue amando, y sin entrar mucho en detalles comentó: "Nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísma y hemos sabido llevarnos bien y así es, somos familia", aseguró, tal y como ya lo han mencionado ambos en ocasiones anteriores. A su vez, Ochmann habló de su pequeña Kailani y su convivencia con la familia de Aislinn: "Pasa mucho tiempo con su papá, pero también ellos la disfrutan, somos familia, claro, todo mundo la disfruta", señaló.