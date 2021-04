Angelina Jolie revela el por qué de su regresó a la actuación y tiene que ver con Brad Pitt

Han pasado más de cuatro años desde que un 20 de septiembre Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaran su separación, pero la lucha por la custodia de sus hijos y las negociaciones legales han hecho que la ruptura al completo no se pueda concretar. A pesar de ser especialmente discreta cuando de su vida personal se trata, a lo largo de estos años, Angelina ha hecho algún comentario al respecto de su proceso de separación y algunas complicaciones que le ha implicado el tema de la custodia. Por ejemplo, cuando dejó claro que la batalla de custodia le ha impedido vivir en donde quisiera con sus hijos. En esta ocasión ha vuelto a hacer referencia a la situación que está viviendo, al explicar la razón por la que ha tenido que poner en pausa su trabajo como directora y regresar a la actuación.

El comentario surgió durante una charla con Entertainment Weekly, al ser cuestionada sobre su regreso a la actuación, después de casi cuatro años sin ningún proyecto de dirección. “Amo dirigir, pero tuve un cambio en mi situación familiar que no me hace posible el dirigir por algunos años. Solo necesito hacer trabajos más cortos y estar más en casa, así que como que regresé a hacer algunos trabajos actuando. Esa es la verdad de esto”. A pesar de que no dijo explícitamente cuál situación familiar es la que desencadenó esta situación, es sabido que desde que comenzó la negociación de su divorcio, la batalla por la custodia de sus hijos ha sido una nada fácil. Angelina ha buscado la custodia física al completo de sus hijos, mientras Brad quiere dividirla al 50%.

En cuanto a su carrera como directora, esta faceta que tanto disfruta comenzó en el 2011 con la cinta Land of Blood and Honey, tres años después en Unbroken comenzaría una racha que seguiría con By the Sea en el 2015 y First They Killed My Father en el 2017, en la que trabajó con su hijo mayor, Maddox. Pero, desde entonces, no ha retomado esta faceta de su trabajo. En lo que sí se ha enfocado es en la actuación, y por primera vez desde el 2010, este año estrenará dos películas diferentes como actriz. La primera, se estrenará a mediados de mayo y se llama Who Wish Me Dead, mientras que en noviembre, hará su esperado debut en el Universo Marvel con Eternals, donde compartirá créditos con Salma Hayek. Además, tiene en preproducción Every Note Played.

Sus palabras sobre la maternidad

A principios de este año, al hablar sobre su faceta como mamá de seis, Angelina dijo: “Nunca fui muy buena en quedarme quieta. Siento que me faltan todas las habilidades para ser una ama de casa tradicional. Incluso cuando quería tener muchos hijos y ser mamá, siempre me imaginé un poco como Jane Goodall, viajando en la mitad de la jungla en algún lado. No lo imaginé en ese sentido verdadero y tradicional”, dijo en British Vogue.

A pesar de esto, Angelina ha logrado a salir avante con su gran tropa: “Sin embargo, lo estoy logrando porque los niños son muy resilientes, y me están ayudando, pero no soy buena en eso en absoluto. Bueno, los amo. Siento como que somos un buen equipo. Puede sonar a un cliché pero amas e intentas, e incluso si quemas los huevos, eso no importa al final. Pero también, ustedes conocen a nuestros hijos. Son muy capaces”.

