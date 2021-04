Anel Noreña sobre el testamento de José José: 'Yo espero que Sarita me eche una llamada'

Tras la lamentable partida de José José hace más de un año y medio, su nombre ha seguido presente en la opinión pública, y no solo por su invaluable legado musical, sino por los asuntos que quedaron pendientes entre sus hijos, entre ellos el de la herencia del cantante, Sin embargo, esta situación parece finalmente estar avanzando hacia una desenlace, pues hace dos semanas José Joel, y Marysol, hijos mayores de El Príncipe de la Canción, dieron a conocer que su madre, Anel Noreña, había sido nombrada heredera universal de los bienes del intérprete tras la lectura legal de un testamento. Tras este anuncio, el abogado de Sara, la menor de los hermanos Sosa, desestimó este nombramiento, y manifestó sus dudas sobre dicho documento. Después de estas declaaciones, la ex modelo ha manifestado su postura, y ha dejado claro que está abierta a hablar con la hija menor de su ex marido y solucionar las cosas sin necesidad de abogados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ante las novedades que se han dado a conocer en últimos días con respecto a la herencia de José José, Anel explicó a la prensa que aún no han entrado en detalles sobre cada uno de los bienes materiales que dejó el cantante: “Estamos por entrar en esa etapa”, comentó ella, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol. Y cuestionada por las declaraciones del abogado de Sara Sosa, quien puso en duda el testamento al que se le dio lectura en México y destaca el poder legal del que goza su cliente, Noreña defendió su nombramiento. “El testamento es uno y es universal, yo creo que ellos no saben lo que quiere decir un testamento y ser la heredera universal, y creo que no saben, porque saben muy poco de México esas gentes, lo único que te puedo decir es que el abogado que salió de allá fue muy grosero con las leyes de mi país, eso no se hace”, comentó.

VER GALERÍA

A su vez, Anel manifestó su opinión respecto al recurso legal del que se dice goza Sarita: “Muere cuando muere José José”, dijo con respecto al documento. “No afecta en nada, ya no tiene ningún poder”. La madre de José Joel y Marysol expuso además que, en caso de que la joven quisiera impugnar el testamento de su padre, tendrían que trasladarse a México. “Creo que tenían que venir a México, pero creo que deberían haberlo hecho aquí porque el testamento y todo es aquí, José nunca dejó de ser mexicano, eso les tiene que quedar a ellas muy claro”, expresó.

VER GALERÍA

Y aunque ciertamente ha habido diferencias, Anel señaló que no tiene ningún interés en dejar desprotegidas a Sara y su mamá, Sara Salazar, pues ante la posibilidad de que asumiera la posesión de algún bien o inmueble que ellas tienen actualmente, dijo que preferiría hablarlo primero, incluso sin la necesidad de abogados. “Yo creo que no lo haría, yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga: ‘Anel podemos arreglar las cosas sin tener que llegar a los abogados’ o como ellas quieran”, expresó. No obstante, aunque ha dejado ver una actitud abierta y conciliatoria, Anel aseguró que en caso de que Sarita y los suyos sigan prefieran la vía de la impugnación, ella buscaría que pagaran los gastos. “Pero ellas van a tener que pagar los abogados, porque lo que es de mi parte pues es lo que es”, dijo. La colaboradora de Hoy incluso pidió a la hija menor de su ex marido reflexionar sobre lo que está sucediendo. “La palabra de Dios te dice ‘arréglate con tu hermano antes de llegar a los tribunales’, ahí te lo dejo de tarea Sari”, comentó.

¿Qué dijo el abogado de Sara Sosa ante el nombramiento de Anel como heredera universal?

Días después de que Marysol y José Joel celebraran el nombramiento de su madre como heredera universal de los bienes de José José, el representante legal de Sarita manifestó su opinión al respecto, desacreditando tal designación. “Él murió en Miami, él era residente en Miami, la ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la Corte de la Florida hace, y la Corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser el representante legal, y es su hija Sarita…”, afirmó el abogado en entrevista con el programa Suelta la Sopa. “Si ellos lo tienen (el testamento) vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en la Florida. No creemos que sea válido, no creemos que exista, no lo creo. Además, en la Florida, una vez ella pasa a ser la exesposa, el testamento no es válido”, agregó, haciendo énfasis en sus dudas respecto a la veracidad del documento en México. “No estoy al tanto de un testamento, déjame mostrarte un documento, aquí lo tienes, este es un poder legal que nombra a su hija como representante legal”, comentó.

VER GALERÍA