Como nunca, Victoria Ruffo habla de su vida en matrimonio con Omar Fayad

Si de algo se siente orgullosa Victoria Ruffo, es de la familia que ha formado junto a su esposo, el actual gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, con quien recientemente celebró dos décadas de matrimonio. Como nunca, la actriz se ha tomado un tiempo para hablar de este aspecto de su vida personal, enteramente feliz de la historia que ha escrito de la mano del padre de sus hijos, Vicky y Anuar, una etapa en la que simplemente su amor se ha fortalecido, así lo ha dejado ver la famosa actriz de telenovelas, quien asegura que desde el inicio de su relación con el político, ambos estaban muy seguros de lo que deseaban, acuerdo al que llegaron tras conversar a profundidad sobre sus prioridades.

Sin más rodeos, Victoria habló de cómo han sido todos estos años de estar casada con Fayad, un hombre en el que ha encontrado muchas cualidades, pero sobre todo la posibilidad de disfrutar cada instante de su vida gracias a la buena química que existe entre los dos. “Estoy contenta, se siente padre en el sentido de que nos llevamos bien. Entendemos nuestras formas, defectos, virtudes…”, dijo en entrevista con TVyNovelas, para luego hablar de la faceta de Omar como padre de familia. “Sigo viendo a un buen papá, a un hombre muy talentoso, trabajador, emprendedor, comprometido con su familia y su trabajo, alguien a quien sigo admirando…”, señaló para la publicación en la que también dijo que ya tienen 22 años de haberse conocido.

Durante la conversación, la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas o Cita a Ciegas, confesó que si bien son más las cosas positivas a lo largo de su relación, existe un aspecto que no ha sido del todo sencillo, aunque han aprendido a acoplarse a las circunstancias. “Su trabajo y el mío, lo absorbentes y demandantes que pueden llegar a ser nuestras profesiones. Mi marido no tiene horarios, yo tampoco. A veces me dan ganas de subirnos a un barco e irnos a recorrer el mundo, olvidarnos de todo…”, dijo en un momento de la charla, admitiendo de igual manera que gracias al trabajo han logrado sentirse plenos, pues desde muy jóvenes han estado enfocados en sus actividades, ella sobre los escenarios y él en la política.

Su vida tras varios años casada con Omar Fayad

Victoria Ruffo no dudó en sincerarse sobre cómo mira ahora su vida luego de dos décadas de haberse casado con Omar, asegurando que desde el inicio la comunicación entre ambos les permitió sentirse seguros de lo que deseaban. “Omar y yo lo hablamos desde que empezamos a salir, no nos casamos de 20 años, éramos bastante grandecitos y teníamos muy claro qué queríamos en la vida y cómo lo queríamos. Sabíamos de nuestras carreras, hablamos del apoyo, y complemento que necesitábamos cada uno… él tenía 38 años y yo 39, casi 40, y decidimos que sería para siempre…”, dijo para TVyNovelas.

Sobre su pasado aniversario de bodas, Victoria reveló cómo ella y su esposo recibieron este día, al mismo tiempo en que compartió detalles de otra fecha muy especial en el calendario familiar, en la cual tiene la dicha de poder rodearse del cariño de sus seres queridos. “No organizamos nada (para festejar nuestro aniversario de bodas). Lo único que hacemos cada año y el 14 de febrero es celebrar en familia, estar juntos. Vamos a algún restaurante solitos o simplemente cenamos en casa, no necesitamos más…”, confesó la intérprete, que suele ser muy reservada en torno a los aspectos de su vida personal, aunque de vez en cuando da breves vistazos, a través de las redes sociales, del tiempo que comparte en casa junto a los suyos.

