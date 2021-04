¡De tal palo, tal astilla! Atala Sarmiento presume el lado rockero de su sobrino Iker

Más allá de sus exitosas carreras en los medios, Atala y Rafa Sarmiento se caracterizan por ser muy unidos, y ahora que ambos se encuentran del otro lado del Atlántico, no pierden la oportunidad de pasar tiempo juntos. La conductora disfruta especialmente convivir con sus sobrinos, Iker e Iñaki, hijos de su cuñada Jimena Pérez La Choco, y de vez en cuando comparte algunos vistazos de sus paseos y aventuras juntos. Esta vez, la comunicadora tomó su cuenta de Instagram para hacer notar la evidente influencia que ha tenido su hermano en su primogénito cuando de música se trata, pues al parecer es todo un rockero de corazón. "Cuando tienes un padre que sabe de música”, escribió la tía al compartir algunos videos de su sobrino sacudiendo vigorosamente la melena como toda una estrella de heavy metal. No es la primera vez que Atala expresa el gran orgullo que siente por Iker, pues apenas a principios de año, le dedicó unas sentidas palabras con motivo de su noveno cumpleaños: "Niño más fantástico no existe en este mundo", escribió entonces. A su corta edad, este pequeño ha encontrado en su padre una gran inspiración, pues no es un secreto que Rafa es un apasionado del rock. De hecho, el conductor se ha animado a compartir en sus redes sociales una que otra probadita de su talento como guitarrista, además de sus pininos como cantante. Haz click en el video para ver más de esta carismática familia.

Loading the player...